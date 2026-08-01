Нейросети
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Казан любит уверенность, но не любит спешку. Стоит дать маслу хорошо прогреться, моркови – стать сладкой, а рису – напитаться ароматом зирвака, и даже самый домашний плов начинает вести себя как блюдо с характером.
Курица делает этот вариант легче классического, но не беднее. В казане она быстро подрумянивается, отдает сок луку и моркови, а потом спокойно доходит под рисом, не пересыхая и не распадаясь на волокна.
Главный враг плова – лишнее движение. После того как рис оказался в казане, его не перемешивают до самого конца. Если дно греется слишком резко, лучше уменьшить огонь и дать блюду дойти медленнее, чем потом спасать пригоревший рис.
Перед подачей плов аккуратно перемешайте, поднимая мясо и морковь со дна. Он хорош сразу, но через десять минут отдыха под крышкой становится еще спокойнее и ароматнее.
Военная машина Киева снова атакована