Плов с курицей в казане без напряга и пригорания

Плов с курицей в казане получается рассыпчатым и спокойным: рис держит форму, мясо остается сочным, а морковь дает тот самый теплый вкус большого обеда.

Казан любит уверенность, но не любит спешку. Стоит дать маслу хорошо прогреться, моркови – стать сладкой, а рису – напитаться ароматом зирвака, и даже самый домашний плов начинает вести себя как блюдо с характером.

Курица делает этот вариант легче классического, но не беднее. В казане она быстро подрумянивается, отдает сок луку и моркови, а потом спокойно доходит под рисом, не пересыхая и не распадаясь на волокна.

Ингредиенты

куриные бедра или голени – 800 г;

рис длиннозерный – 500 г;

морковь – 500 г;

лук – 2 крупные головки;

чеснок – 1 головка;

растительное масло – 100 мл;

зира – 1,5 чайной ложки;

барбарис – 1 чайная ложка по желанию;

соль и черный перец – по вкусу;

кипяток – примерно 700 мл.

Как готовить

Рис промойте до прозрачной воды и замочите на 25-30 минут.

В казане хорошо разогрейте масло, обжарьте крупно нарезанный лук до золотистого цвета.

Добавьте курицу и подрумяньте ее со всех сторон.

Всыпьте морковь крупной соломкой, готовьте 7-8 минут, не превращая ее в кашу.

Добавьте зиру, соль, перец и барбарис, влейте немного кипятка и потушите зирвак 15 минут.

Разровняйте мясо с овощами, сверху выложите рис и воткните в центр головку чеснока.

Влейте кипяток так, чтобы он был выше риса примерно на сантиметр, готовьте без крышки до ухода воды.

Соберите рис горкой, накройте казан и томите на слабом огне 20 минут.

Что важно

Главный враг плова – лишнее движение. После того как рис оказался в казане, его не перемешивают до самого конца. Если дно греется слишком резко, лучше уменьшить огонь и дать блюду дойти медленнее, чем потом спасать пригоревший рис.

Перед подачей плов аккуратно перемешайте, поднимая мясо и морковь со дна. Он хорош сразу, но через десять минут отдыха под крышкой становится еще спокойнее и ароматнее.