Плов с курицей в казане без напряга и пригорания

Плов с курицей в казане без напряга и пригорания
Плов с курицей в казане без лишней суеты и пригорания
Плов с курицей в казане получается рассыпчатым и спокойным: рис держит форму, мясо остается сочным, а морковь дает тот самый теплый вкус большого обеда.

Казан любит уверенность, но не любит спешку. Стоит дать маслу хорошо прогреться, моркови – стать сладкой, а рису – напитаться ароматом зирвака, и даже самый домашний плов начинает вести себя как блюдо с характером.

Курица делает этот вариант легче классического, но не беднее. В казане она быстро подрумянивается, отдает сок луку и моркови, а потом спокойно доходит под рисом, не пересыхая и не распадаясь на волокна.

Ингредиенты

  • куриные бедра или голени – 800 г;
  • рис длиннозерный – 500 г;
  • морковь – 500 г;
  • лук – 2 крупные головки;
  • чеснок – 1 головка;
  • растительное масло – 100 мл;
  • зира – 1,5 чайной ложки;
  • барбарис – 1 чайная ложка по желанию;
  • соль и черный перец – по вкусу;
  • кипяток – примерно 700 мл.

Как готовить

  • Рис промойте до прозрачной воды и замочите на 25-30 минут.
  • В казане хорошо разогрейте масло, обжарьте крупно нарезанный лук до золотистого цвета.
  • Добавьте курицу и подрумяньте ее со всех сторон.
  • Всыпьте морковь крупной соломкой, готовьте 7-8 минут, не превращая ее в кашу.
  • Добавьте зиру, соль, перец и барбарис, влейте немного кипятка и потушите зирвак 15 минут.
  • Разровняйте мясо с овощами, сверху выложите рис и воткните в центр головку чеснока.
  • Влейте кипяток так, чтобы он был выше риса примерно на сантиметр, готовьте без крышки до ухода воды.
  • Соберите рис горкой, накройте казан и томите на слабом огне 20 минут.

Что важно

Главный враг плова – лишнее движение. После того как рис оказался в казане, его не перемешивают до самого конца. Если дно греется слишком резко, лучше уменьшить огонь и дать блюду дойти медленнее, чем потом спасать пригоревший рис.

Перед подачей плов аккуратно перемешайте, поднимая мясо и морковь со дна. Он хорош сразу, но через десять минут отдыха под крышкой становится еще спокойнее и ароматнее.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Горят заводы и аэродромы: ВС РФ нанесли мощный удар по Украине

Военная машина Киева снова атакована

Горят заводы и аэродромы: ВС РФ нанесли мощный удар по Украине

Военная машина Киева снова атакована

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей