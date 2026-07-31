Как миллиардеры живут на долги и откладывают налоги до смерти

Схема «купи, займи, умри» позволяет богатым откладывать налог на прирост капитала, но ее возможности часто сильно преувеличивают в популярных объяснениях.

У обычного работника деньги появляются в форме зарплаты, поэтому налог возникает почти сразу. У миллиардера большая часть состояния обычно существует в виде акций, долей компаний и недвижимости, которые дорожают без продажи.

Американская налоговая система, как правило, облагает прирост стоимости актива только после его реализации. Пока владелец не продал акции, увеличение их цены считается нереализованной прибылью и не включается в налогооблагаемый доход. Исследовательская служба Конгресса называет налогообложение только при продаже одной из главных льгот, предоставляемых приросту капитала.

На этом принципе строится стратегия, получившая название buy, borrow, die – "купи, займи, умри".

Она действительно позволяет владельцам крупных состояний десятилетиями откладывать налог. Однако популярные объяснения часто превращают сложное налоговое и финансовое планирование в почти безрисковую схему, доступную любому миллиардеру.

Первый этап – не продавать дорожающие активы

Предприниматель создает компанию или покупает акции, стоимость которых постепенно увеличивается.

Если пакет был приобретен за 10 млн долларов, а затем подорожал до миллиарда, экономическая прибыль владельца составляет 990 млн долларов. Но федеральный налог на прирост капитала обычно не возникает, пока акции не проданы.

Для долгосрочного прироста капитала в США используются ставки 0%, 15% или 20% в зависимости от дохода. Для наиболее обеспеченных налогоплательщиков может дополнительно применяться налог на чистый инвестиционный доход в размере 3,8%. При этом обычный доход может облагаться по более высокой предельной ставке.

Поэтому владельцу растущей компании невыгодно регулярно продавать крупные пакеты акций только для финансирования личных расходов.

Продажа не только создает налоговое обязательство. Она уменьшает долю в компании, может повлиять на биржевую цену и подать инвесторам сигнал, что основатель теряет уверенность в собственном бизнесе.

Второй этап – получить деньги в форме кредита

Вместо продажи активов состоятельный владелец может заложить акции банку и получить кредитную линию.

Кредит не считается доходом, поскольку заемщик одновременно получает деньги и обязан их вернуть. Налоговая служба США прямо указывает, что заемные средства не включаются в валовой доход, пока сохраняется обязательство перед кредитором. Если долг впоследствии прощается, ситуация может измениться и возникнет налогооблагаемый доход.

Полученные деньги можно направить на покупку недвижимости, оплату расходов, новые инвестиции или участие в сделках.

Владелец сохраняет акции и продолжает получать выгоду от их возможного роста. Одновременно он избегает немедленной продажи, которая запустила бы расчет налога на прирост капитала.

Эта часть схемы особенно привлекательна, когда стоимость активов увеличивается быстрее, чем начисляются проценты по кредиту.

Процент по кредиту не всегда составляет 2–4%

Популярные публикации часто утверждают, что миллиардер обязательно получает деньги под 2–4% годовых. Подобные ставки действительно были возможны в периоды дешевых денег, но они не являются постоянным правилом.

Условия зависят от базовых процентных ставок, ликвидности акций, размера кредита, кредитоспособности заемщика и отношения суммы долга к стоимости залога.

Банк также устанавливает ограничения. Если акции резко дешевеют, заемщику приходится предоставить дополнительные бумаги, внести деньги или погасить часть долга.

В противном случае кредитор может продать заложенные акции. Tesla предупреждала инвесторов, что падение цены ее бумаг способно заставить Илона Маска продавать акции, переданные в обеспечение личных обязательств.

Поэтому кредит под залог состояния работает лучше всего, когда активы ликвидны, диверсифицированы или продолжают устойчиво расти. В случае биржевого обвала долг способен не уменьшить налоговые расходы, а заставить владельца продавать бумаги в самый невыгодный момент.

История с покупкой Twitter часто пересказывается неправильно

В качестве примера схемы нередко приводят приобретение Илоном Маском компании Twitter за 44 млрд долларов.

Первоначально банки действительно согласились предоставить до 12,5 млрд долларов маржинального кредита, обеспеченного акциями Tesla. Затем лимит сократили до 6,25 млрд долларов, а 24 мая 2022 года Маск позволил оставшимся обязательствам банков истечь и полностью отказался от этого кредита. Вместо него он увеличил собственное долевое финансирование сделки.

Маск также продал акции Tesla на десятки миллиардов долларов и привлек сторонних инвесторов. Кроме того, около 13 млрд долларов долга было оформлено на структуру, приобретавшую Twitter, а не как личный кредит Маска под залог акций Tesla.

Таким образом, утверждение, что Маск просто занял почти всю сумму под акции и не собирается ее возвращать, не соответствует окончательной структуре сделки.

Это не отменяет существования стратегии buy, borrow, die, но показывает, насколько осторожно необходимо обращаться с примерами из жизни конкретных миллиардеров.

Третий этап – повышение налоговой базы после смерти

Наиболее спорная часть системы связана с наследованием.

Налоговая база показывает стоимость, от которой рассчитывается прибыль при последующей продаже актива. Обычно она равна первоначальной цене покупки с учетом предусмотренных корректировок.

Для унаследованного имущества американские правила в большинстве случаев устанавливают новую базу на уровне рыночной стоимости в день смерти прежнего владельца. Это называется step-up in basis – повышением налоговой базы.

Предположим, основатель купил акции за 10 млн долларов, а к моменту смерти они стоили миллиард.

При обычной продаже прибыль составила бы 990 млн долларов. Однако наследники получают базу, близкую к миллиарду. Если они сразу продадут акции примерно по той же цене, облагаемый прирост будет минимальным.

Накопившаяся за жизнь владельца прибыль в таком случае может никогда не попасть под федеральный налог на прирост капитала. Исследовательская служба Конгресса прямо описывает step-up как прощение нереализованного прироста по активам, переданным после смерти.

Наследство не всегда передается полностью без налогов

Утверждение, что смерть автоматически уничтожает все налоги, также является упрощением.

В США существует федеральный налог на наследственную массу. Он рассчитывается исходя из рыночной стоимости имущества на дату смерти и может применяться независимо от того, по какой цене активы первоначально приобретались.

В 2026 году базовое освобождение составляет 15 млн долларов на одного умершего. Для супружеских пар при правильном оформлении может использоваться неиспользованный остаток освобождения второго супруга. Максимальная федеральная ставка налога на наследственную массу составляет 40%.

Однако освобождение настолько велико, что подавляющее большинство американских наследств федеральный налог не платит.

Очень богатые семьи дополнительно используют трасты, пожизненные подарки, благотворительные структуры, семейные партнерства и другие инструменты, позволяющие вывести часть имущества из облагаемой наследственной массы или снизить его оценку.

Поэтому step-up не следует рассматривать изолированно. Его эффект особенно велик, когда семья одновременно смогла уменьшить налог на наследство.

Долги после смерти никуда не исчезают

Название "купи, займи, умри" создает впечатление, будто заемщик умирает и банк просто забывает о кредите.

На практике долг становится обязательством наследственной массы. Его необходимо погасить деньгами, другими активами или продажей части заложенных бумаг.

Налоговое преимущество заключается не в исчезновении кредита, а в том, что наследники могут продать активы после повышения базы и не платить налог со всего прироста, накопленного при жизни прежнего владельца.

Если стоимость имущества упала ниже суммы долга, стратегия может завершиться убытками. Если активы трудно продать или ими владеет семейный бизнес, погашение кредита также способно создать серьезную проблему с ликвидностью.

Расследование показало разрыв между богатством и налоговым доходом

Термин buy, borrow, die получил широкую известность после расследования ProPublica, основанного на утечке конфиденциальной налоговой информации.

По расчетам журналистов, состояние 25 богатейших американцев с 2014 по 2018 год увеличилось примерно на 401 млрд долларов, тогда как федеральный подоходный налог составил 13,6 млрд долларов. ProPublica назвала отношение уплаченного налога к росту состояния "истинной налоговой ставкой" около 3,4%.

Этот показатель нельзя напрямую сравнивать с налоговой ставкой обычного работника, поскольку рост рыночной стоимости акций юридически не является реализованным доходом.

Именно в этом и заключался вывод расследования: налоговый кодекс измеряет доход иначе, чем общество обычно воспринимает рост экономического богатства.

Человек с зарплатой в 100 тысяч долларов получает почти весь прирост своего благосостояния в форме облагаемого дохода. Основатель компании может стать богаче на миллиарды благодаря росту акций, формально получив при этом сравнительно небольшой доход.

Обычный инвестор не может использовать схему так же эффективно

Теоретически взять кредит под ценные бумаги может не только миллиардер.

Но преимущества возрастают вместе с размером и качеством активов. Сверхбогатый клиент может предложить банку крупный ликвидный залог, распределить риски между несколькими кредиторами и получить индивидуальные условия.

Обычному инвестору опасно финансировать повседневную жизнь долгом под акции. Падение рынка может вызвать принудительную продажу залога, а проценты способны превысить инвестиционную доходность.

Миллиардер также способен использовать только небольшую долю своего состояния. Кредит на 50 млн долларов огромен для большинства людей, но может составлять менее одного процента от пакета акций стоимостью несколько миллиардов.

Почему правило до сих пор не отменили

Критики считают повышение базы лазейкой, позволяющей крупным состояниям избегать подоходного налога на прирост, который накапливался десятилетиями.

Сторонники правила указывают на сложность определения первоначальной стоимости старых активов, риск двойного налогообложения одновременно налогом на наследство и налогом на прирост капитала, а также возможные проблемы семейных компаний и ферм, которым пришлось бы продавать имущество для уплаты налога.

Среди обсуждаемых реформ – сохранение первоначальной базы у наследников, признание смерти моментом реализации, ежегодное налогообложение прироста стоимости торгуемых активов сверхбогатых граждан и специальное налогообложение крупных кредитов, обеспеченных подорожавшими активами.

Каждый вариант создает собственные сложности: оценку непубличных компаний, необходимость платить налог без продажи актива, возможные колебания поступлений и поиск новых способов обхода правил.

Схема реальна, но не является финансовой магией

Механизм buy, borrow, die существует и опирается на реальные особенности американской системы.

Нереализованный прирост не облагается до продажи. Кредит не считается доходом, пока его необходимо вернуть. Унаследованный актив обычно получает новую налоговую базу, способную уничтожить накопившийся прирост для целей подоходного налога.

Но из этого не следует, что миллиардер может бесконечно занимать под любые акции по ставке 2%, никогда не платить проценты и оставить банку неоплаченный долг.

Стратегия требует растущих активов, устойчивого залога, доступа к дешевому кредиту, сложного наследственного планирования и готовности пережить падение рынка.

Главное преимущество сверхбогатых заключается не в секретной статье налогового кодекса.

Оно состоит в том, что их расходы можно финансировать без продажи основного источника богатства, тогда как большинство людей вынуждено жить на доход, облагаемый налогом сразу после получения.