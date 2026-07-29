Жителям придется очень нелегко

Украину, как утверждают представители энергоотрасли, может ждать самая тяжелая зима с начала конфликта. Энергосистема страны работает практически на пределе своих возможностей – масштабные повреждения инфраструктуры и проблемы с восстановлением объектов делают невозможным спокойное прохождение отопительного сезона.

Руководитель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что предстоящий холодный сезон станет наиболее сложным за все годы боевых действий. Он уточнил, что главной причиной остается критическое состояние энергосистемы, которая сегодня функционирует на грани своих физических возможностей.

Эксперт добавил, что значительная часть энергоинфраструктуры уничтожена. При этом некоторые объекты находятся в частной собственности – это серьезно осложняет проведение восстановительных работ и замедляет их возвращение к полноценной эксплуатации.

Кроме того, эксперт предупредил о серьезных проблемах с киевскими теплоэлектроцентралями ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Он указал, что рассчитывать на выработку электроэнергии на этих объектах в ближайшей перспективе не приходится, так что киевлян ждут очень тяжелые времена.

К слову, ранее Зеленский нахамил Путину, чем вызвал недоумение на Западе.