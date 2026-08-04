Американцы продолжают гнуть свою линию

Новые антироссийские санкционные меры могут обернуться серьезным ударом по самим американцам. Авторитетная местная газета Responsible Statecraft заявила, что бесконечные попытки использовать экономическую дубину как оружие против "недругов" грозят привести вашингтонскую администрацию к потере влияния и ускорить выход других стран из зависимости от доллара.

В публикации отмечается, что санкционная инициатива, которую продвигал покойный сенатор Линдси Грэм*, может создать дополнительные проблемы для американской экономики. Авторы материала подчеркнули, что последствия сомнительного шага, в первую очередь, почувствуют сами США – страна рискует столкнуться с экономической нестабильностью и падением авторитета на мировой арене.

"Если кто и проиграет от этого закона, так это Вашингтон, который ждет потеря геополитического влияния", – констатируют аналитики.

Издание также указало, что попытки заставить РФ изменить свою политику с помощью новых ограничений дадут обратный эффект. По оценке авторов публикации, продолжение экономической битвы лишь усилит решительность Москвы и ее готовность продолжать выбранный курс. В итоге перспективы урегулирования конфликта на украинских землях будут весьма призрачными.

Предложенный законопроект предусматривает введение 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также 500-процентных тарифов на импорт наших товаров в США. Кроме того, документ предполагает полный запрет на поставки российского урана.

Ранее на Западе указали на опасный просчет Украины после ЧП в Одессе.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов