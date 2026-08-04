Шаляпин объяснил, почему пенсионная система РФ столкнется с проблемами

В будущем у страны могут начаться серьезные трудности

Прохор Шаляпин заявил, что демографическая ситуация в России может создать серьезные проблемы с выплатой пенсий в будущем. Исполнитель считает, что через несколько десятилетий стране может не хватить работающих граждан, чтобы обеспечивать растущее число пенсионеров.

Артист отметил, что мечтает о достойных и высоких пенсионных выплатах для всех, однако нынешние демографические тенденции делают такую перспективу нереализуемой. Звезда обратил внимание, что количество молодых людей сегодня уже заметно меньше, чем представителей старших поколений.

Певец рассказал, что обсуждал этот вопрос со специалистами и пришел к выводу, что в будущем может возникнуть серьезный перекос между числом граждан пенсионного возраста и количеством работающего населения.

Артист призвал людей внимательнее относиться к своему здоровью и готовиться к тому, что период активной трудовой деятельности может стать дольше. Он отметил, что увеличение продолжительности жизни может стать одним из способов решения демографической проблемы.

"Давайте, ребят, жить дольше, тогда все будем как‑то до ста хотя бы работать", – заявил шоумен.

К слову, недавно артист замахнулся на мировую сцену.