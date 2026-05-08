Шаляпин заявил, что Киркоров "подпортил" ему жизнь

Однако выяснение отношений певец считает ниже своего достоинства

Прохор Шаляпин публично ответил на обвинения Филиппа Киркорова. Поп-король ранее заявил, что певец пытается пиариться за его счет.

Шаляпин признался, что в свое время Киркоров действительно осложнил ему жизнь. Однако он не считает, что между ними идет война, и не держит зла на коллегу. Прохор говорит, что своей популярности обязан не Киркорову. Двадцать лет назад его помощь могла бы быть полезной, но таковой от поп-короля он не дождался – хотя последний, признает певец, и не имел соответствующих обязательств.

По словам Шаляпина, он не стремится быть "в каждой бочке затычкой" и собирать все премии и звания. Ему достаточно того, чего он уже достиг. Певец подчеркнул, что не будет подлизываться и заискивать, но и враждовать не намерен. Сейчас он желает Киркорову только здоровья.

Конфликт между артистами длится с прошлого года. Все началось после публикации Шаляпина с Анастасией Ивлеевой и его выпадов в адрес "старой гвардии" шоу-бизнеса. Киркоров ответил в эфире шоу "Маска", эмоционально пожелав, чтобы предполагаемый участник в костюме окуня (там могли скрываться Шаляпин) не оказался на сцене.