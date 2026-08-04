Ариана Гранде временно исчезнет со сцены после нового скандала вокруг ее внешности

Фанаты в ужасе: что происходит с внешностью Арианы Гранде
Ариана Гранде на премии "Золотой глобус 2026". Фото: www.legion-media.com
Поклонники забили тревогу

Ариана Гранде на протяжении продолжительного времени подвергается нападкам из-за своей внешности. Новый клип Petal вызвал бурную волну критики в соцсетях: поклонники обратили внимание на сильную худобу знаменитости и начали говорить о ее изменившемся образе.

На этом фоне после завершения масштабного тура артистка планирует взять паузу и временно уйти из публичного пространства. Представитель знаменитости сообщил, что после финального концерта в Лондоне 1 сентября она хочет отдохнуть от постоянного внимания к своей внешности и огромной нагрузки.

С удвоенной силой перемывать косточки звезде начали из-за клипа, где певица играет актрису, сталкивающуюся с унижением из-за внешности. Однако вместо сюжета зрителей больше заинтересовал внешний вид самой Гранде – ее хрупкая фигура стала поводом для новых обвинений в истощении.

Некоторые публичные люди выразили обеспокоенность состоянием певицы. Раньше красотка отличалась женственными формами, а сейчас сильно исхудала.

Фото: YouTube / @ArianaGrande

Сама Гранде ранее просила не сравнивать ее нынешнюю внешность с прошлым. Она рассказывала, что в период, когда многие считали ее тело более "здоровым", она переживала тяжелый этап жизни, принимала лекарства и чувствовала себя несчастной. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру". 

К слову, ранее в прессе активно обсуждали странные перемены во внешности Анджелины Джоли.

Источник: People ✓ Надежный источник
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