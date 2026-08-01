Муцениеце сравнила себя с Джоли и Шейк

Звезда всегда считала себя красоткой

Агата Муцениеце призналась, что с самой юности считала себя красивой и не сомневалась в своей привлекательности. Актриса рассказала, что нередко сравнивала себя с мировыми звездами и была уверена, что миловидная внешность поможет ей добиться успеха.

Раньше девушка даже подсчитывала, сколько прохожих оборачивались ей вслед. Она отметила, что специально шла с модельной походкой, будучи убежденной, что все окружающие обращают на нее внимание благодаря ее эффектной внешности.

При этом актриса пожаловалась, что абсолютной уверенности в себе у нее не было. Но во время учебы она всеми силами стремилась понравиться окружающим, особенно молодым людям, и верила, что привлекательность станет одним из главных преимуществ в будущей карьере.

Девушка также рассказала, что в молодые годы часто сравнивала себя с известными мировыми знаменитостями. Она считала, что относится к одному типажу с Ириной Шейк, а также сопоставляла свою внешность с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли.