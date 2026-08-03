Трамп обвинил Exxon и Chevron в сверхприбылях и потребовал снизить цены

Президент США назвал прибыль нефтяных гигантов чрезмерной и потребовал снизить цены на топливо, подорожавшее после начала войны с Ираном.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ExxonMobil и Chevron после публикации сильной квартальной отчетности. Он заявил, что нефтяные корпорации заработали чрезмерно много на фоне подорожания сырья и топлива, и призвал их снизить цены для американских потребителей.

Трамп потребовал поделиться прибылью

По словам американского лидера, компании получили "слишком много денег" и должны вернуть часть выгоды населению. Отдельно Трамп потребовал сократить розничную стоимость топлива. Заявление прозвучало после того, как руководитель Chevron Майк Уирт рассказал в телеинтервью о факторах, поддержавших результаты компании.

Трамп также связал успех нефтяного сектора с политикой своей администрации. При этом рост цен на сырье и нефтепродукты во втором квартале был во многом вызван войной с Ираном и ограничением судоходства через Ормузский пролив.

Две компании заработали свыше 26 миллиардов долларов

ExxonMobil сообщил о прибыли в размере $14,53 млрд за второй квартал 2026 года. Показатель более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда компания заработала около $7,1 млрд. Выручка достигла $116,02 млрд и выросла на 42%.

Chevron получил более $12 млрд квартальной прибыли против примерно $2,5 млрд годом ранее. Совокупный результат двух крупнейших американских международных нефтяных компаний превысил $26 млрд. Особенно заметно выросла прибыль нефтеперерабатывающего бизнеса Chevron, хотя компания переработала меньше сырья и реализовала меньше нефтепродуктов.

Война изменила нефтяной рынок

Боевые действия между США и Ираном нарушили поставки через Ормузский пролив, через который ранее проходила примерно пятая часть мировой торговли нефтью и газом. Цена Brent поднялась примерно с $70 выше $100 за баррель и в отдельные моменты достигала $126.

На американском рынке цена нефти в течение квартала колебалась примерно от $68 до $115 за баррель. Ограниченное предложение поддержало не только добывающие компании, но и нефтеперерабатывающие заводы, располагавшие достаточными объемами сырья.

Нефтяные компании не назначают цену барреля

ExxonMobil и Chevron могут получать выгоду от высокой стоимости нефти, однако не устанавливают ее напрямую. Рыночная цена складывается под влиянием спроса, предложения, действий трейдеров и переработчиков, доступности транспортных маршрутов и геополитических рисков.

Розничная цена бензина также включает стоимость сырья, переработки, транспортировки, налоги и наценку продавца. Поэтому требование президента само по себе не обязывает компании немедленно изменить цены на автозаправочных станциях.

Американцы платят больше за бензин

До начала ударов США и Израиля по Ирану средняя стоимость галлона обычного бензина в Соединенных Штатах находилась ниже $3. К концу июля она приблизилась к $4,10, что примерно на доллар превышало уровень годичной давности.

Подорожание бензина, дизельного и авиационного топлива увеличивает расходы автомобилистов, перевозчиков и авиакомпаний. Более дорогая энергия также закладывается в стоимость продуктов, промышленных товаров и услуг, усиливая политическое давление на Белый дом.

Спор о сверхприбылях возвращается

Демократы в Конгрессе ранее предложили обложить крупные нефтяные компании специальным налогом на прибыль, связанную с военным скачком цен, и направить поступления потребителям. Аналогичные инициативы в прошлом не получали достаточной поддержки.

Трамп не представил нового налогового или регулирующего механизма и ограничился публичным требованием снизить цены. Поэтому практические последствия его заявления будут зависеть от реакции компаний, динамики нефтяного рынка и восстановления поставок через Ормузский пролив.