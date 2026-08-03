Кабачковые оладьи держат форму на сковороде

Кабачковые оладьи держат форму на сковороде
Кабачковые оладьи держат форму на сковороде
Кабачковые оладьи чаще всего проигрывают не вкусу, а воде: стоит чуть поторопиться, и аккуратная ложка теста превращается на сковороде в зеленоватый блин. В этом рецепте кабачок сначала отдает лишний сок, тесто становится плотнее, а оладьи держат форму без тяжелой мучной корки.

У кабачковых оладий есть маленькая летняя драма. На терке все выглядит многообещающе: нежная зеленая стружка, запах укропа, миска почти готового ужина. А через пять минут на сковороде вместо круглых румяных оладий лежат расплывшиеся островки, будто тесто передумало быть тестом.

Виноват не кабачок, он просто честный и водянистый. Его задача – отдать сок. Наша – не пустить этот сок в тесто. Поэтому главный прием здесь не в горе муки, а в терпении: натереть, посолить, отжать и только потом вмешивать яйцо, зелень и немного крахмала. Тогда оладьи схватываются быстро, держат края и остаются мягкими внутри.

Ингредиенты

  • молодые кабачки – 700 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • картофельный или кукурузный крахмал – 1 ст. л.;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • укроп – небольшой пучок;
  • соль – 1 ч. л. для кабачков и еще щепотка в тесто;
  • черный перец – по вкусу;
  • растительное масло – для жарки;
  • сметана или густой йогурт – для подачи.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Кабачки вымойте. Если кожица тонкая, снимать ее не нужно: она даст цвет и легкую летнюю терпкость. Натрите кабачки на крупной терке, посолите чайной ложкой соли, перемешайте и оставьте на 10-12 минут.

Шаг 2

Переложите кабачковую массу в сито или чистое полотенце и хорошо отожмите. Не жалейте сок: именно он чаще всего превращает оладьи в бесформенную историю. После отжима масса должна стать заметно суше и легче собираться в комок.

Шаг 3

Добавьте яйца, мелко нарезанный укроп, натертый чеснок, щепотку соли и перец. Всыпьте муку и крахмал. Перемешайте быстро, без долгого вымешивания: тесто должно быть влажным, но не текучим.

Шаг 4

Разогрейте сковороду на среднем огне и налейте тонкий слой масла. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя между оладьями место. Через несколько секунд аккуратно подровняйте края лопаткой – так форма закрепится еще до переворачивания.

Шаг 5

Жарьте 2-3 минуты с первой стороны, пока низ не станет румяным и плотным. Переверните и готовьте еще 2 минуты. Слишком сильный огонь даст темную корочку и сырую середину, поэтому держите уверенный, но не агрессивный жар.

Шаг 6

Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце. Подавайте сразу, со сметаной или густым йогуртом, куда можно добавить немного чеснока, укропа и каплю лимонного сока.

Почему они не расползаются

  • кабачок заранее солят и отжимают, поэтому тесто не становится водянистым;
  • крахмал помогает оладьям быстрее схватиться на сковороде;
  • муки немного, поэтому внутри остается нежная овощная текстура;
  • средний огонь дает корочку, но не сжигает края;
  • тесто лучше жарить сразу: чем дольше оно стоит, тем больше снова выделяется сок.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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