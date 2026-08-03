Нейросети
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У кабачковых оладий есть маленькая летняя драма. На терке все выглядит многообещающе: нежная зеленая стружка, запах укропа, миска почти готового ужина. А через пять минут на сковороде вместо круглых румяных оладий лежат расплывшиеся островки, будто тесто передумало быть тестом.
Виноват не кабачок, он просто честный и водянистый. Его задача – отдать сок. Наша – не пустить этот сок в тесто. Поэтому главный прием здесь не в горе муки, а в терпении: натереть, посолить, отжать и только потом вмешивать яйцо, зелень и немного крахмала. Тогда оладьи схватываются быстро, держат края и остаются мягкими внутри.
Шаг 1
Кабачки вымойте. Если кожица тонкая, снимать ее не нужно: она даст цвет и легкую летнюю терпкость. Натрите кабачки на крупной терке, посолите чайной ложкой соли, перемешайте и оставьте на 10-12 минут.
Шаг 2
Переложите кабачковую массу в сито или чистое полотенце и хорошо отожмите. Не жалейте сок: именно он чаще всего превращает оладьи в бесформенную историю. После отжима масса должна стать заметно суше и легче собираться в комок.
Шаг 3
Добавьте яйца, мелко нарезанный укроп, натертый чеснок, щепотку соли и перец. Всыпьте муку и крахмал. Перемешайте быстро, без долгого вымешивания: тесто должно быть влажным, но не текучим.
Шаг 4
Разогрейте сковороду на среднем огне и налейте тонкий слой масла. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя между оладьями место. Через несколько секунд аккуратно подровняйте края лопаткой – так форма закрепится еще до переворачивания.
Шаг 5
Жарьте 2-3 минуты с первой стороны, пока низ не станет румяным и плотным. Переверните и готовьте еще 2 минуты. Слишком сильный огонь даст темную корочку и сырую середину, поэтому держите уверенный, но не агрессивный жар.
Шаг 6
Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце. Подавайте сразу, со сметаной или густым йогуртом, куда можно добавить немного чеснока, укропа и каплю лимонного сока.
Незалежных ждут новые испытания