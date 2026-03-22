Прохор Шаляпин разочаровался в брачных договорах после трех браков

После трех браков певец настороженно смотрит на подобные обязательства

Певец Прохор Шаляпин, трижды официально женатый, признался, что больше не верит в брачные контракты. По его словам, в России они практически бесполезны, и закон всегда на стороне того, кто захочет их оспорить.

"У меня был опыт с брачными контрактами за рубежом, там они работают: другие законы. А у нас нет. Поэтому держим крепче кошельки, чтобы не вырвали после брака", – заявил артист в интервью "КП".

Первый брак Шаляпин заключил в 18 лет с женщиной старше себя. В 2014-м женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной (разница в возрасте – 28 лет). А в 2021-м его избранницей стала канадский адвокат Татьяна-Клаудиа Дэвис, которая была старше на 9 лет. Через несколько месяцев после свадьбы она скончалась от коронавируса.

Кстати, вопреки слухам, никакого наследства певец не получил после смерти Дэвис: брак заключался в Лас-Вегасе с жестким контрактом. Прохор говорит, что ни на что не имел права. Так что квартиру в Москве он сам взял в ипотеку и расплачивался годами.