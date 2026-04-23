Ведущий передачи "Человек и закон" Пиманов скончался из-за проблем с сердцем

О трагедии Первому каналу стало известно незадолго до выпуска

Российский телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни: об этом стало известно сегодня, 23 апреля.

Первый канал, где Пиманов вел передачу "Человек и закон", указывает, что у ведущего не выдержало сердце.

Уточняется, что информация о трагедии стала известна незадолго до выпуска. Пиманов вел программу четверть века, успевая заниматься написанием киносценарием, съемками фильмов и руководством медиахолдинга "Красная звезда".

Пиманов работал на ТВ с середины 1980-х: сначала он был видеоинженером по выносным камерам в ТТЦ, позднее стал оператором. С конца 1980-х и в 1990-е – ведущий программ, включая "Ступени" и "За Кремлевской стеной".

С 1996 по 2010-й Пиманов был ведущим программы "Человек и закон".

Ранее сообщалось о смерти главного дирижера Петербургского симфонического оркестра Сергея Стадлера: он скончался во время перелета из родного города в Турцию. Борт совершил экстренную посадку в Бухаресте, однако спасти Стадлера не удалось