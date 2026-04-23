Ведущий передачи "Человек и закон" Пиманов скончался из-за проблем с сердцем

Скончался популярный ведущий программы на Первом канале: подробности
Алексей Пиманов. Фото: АГН Москва
О трагедии Первому каналу стало известно незадолго до выпуска

Российский телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни: об этом стало известно сегодня, 23 апреля.

Первый канал, где Пиманов вел передачу "Человек и закон", указывает, что у ведущего не выдержало сердце.

Уточняется, что информация о трагедии стала известна незадолго до выпуска. Пиманов вел программу четверть века, успевая заниматься написанием киносценарием, съемками фильмов и руководством медиахолдинга "Красная звезда".

Пиманов работал на ТВ с середины 1980-х: сначала он был видеоинженером по выносным камерам в ТТЦ, позднее стал оператором. С конца 1980-х и в 1990-е – ведущий программ, включая "Ступени" и "За Кремлевской стеной".

С 1996 по 2010-й Пиманов был ведущим программы "Человек и закон".

Ранее сообщалось о смерти главного дирижера Петербургского симфонического оркестра Сергея Стадлера: он скончался во время перелета из родного города в Турцию. Борт совершил экстренную посадку в Бухаресте, однако спасти Стадлера не удалось

Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник

"Будут свергать правительства": обнародован мрачный сценарий будущего Запада

Государства оказались в очень тяжелом положении

В США сделали громкое заявление о блокаде Ирана: "Еще один шаг"

Ситуация давно вышла из-под контроля американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей