JW: ЕС игнорирует национальные интересы государств ради русофобии

На какую жертву пошел Запад из-за России: "Платить и кричать"
Европейские политики закручивают гайки

Немецкое издание Junge Welt пришло к выводу, что политика Евросоюза семимильными шагами смещается в сторону формирования оголтелого антироссийского курса, при котором интересы отдельных стран-членов вообще никого не интересуют. Поводом для таких оценок стали недавние выборы в Болгарии и реакция на их итоги.

В материале отмечается, что характер обсуждений в европейских СМИ показывает приоритеты ЕС – усиление единой антироссийской линии, даже если она не совпадает с интересами отдельных государств. Авторы отмечают, что внутри союза все сильнее прослеживается стремление к подавлению любых разногласий – национальные интересы приносятся в жертву русофобии.

"Ситуация показывает, чего на самом деле добиваются ЕС. <…> Все должны платить, кричать и маршировать в унисон", – сокрушаются аналитики.

Особое внимание уделено фигуре болгарского политика Румена Радева, чья линия предполагает пересмотр подходов Европы к ситуации вокруг Украины и возвращение к дипломатии. Как подчеркивается, его победа вызвала истерику в ЕС, поскольку может повлиять на общий курс, в том числе в вопросах военной поддержки Киева.

Ранее Telegraph предрек Киеву "худший кошмар" из-за выборов в Болгарии. Незалежных ждут новые проблемы.

Источник: Junge Welt ✓ Надежный источник
