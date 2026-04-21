Кошкович: на Западе обеспокоены результатами выборов в Болгарии

"Черт возьми!" На Западе взвыли от страха из-за происходящего в Болгарии
Фото: www.unsplash.com
"Евросолидарность" оказалась под большой угрозой

Известный европейский аналитик Золтан Кошкович заявил, что итоги выборов в Болгарии стали настоящим ударом для Евросоюза. По его оценке, победа политической силы под управлением экс-президента Румена Радева, может создать для Брюсселя куда более серьезные проблемы, чем позиция уходящего руководителя венгерского правительства Виктора Орбана. Дело в том, что европейцам будет сложно найти общий язык с этим политиком по вопросам, которые касаются поддержки киевского режима и давления на Россию.

Кошкович отметил, что в евроструктурах царит откровенное раздражение и растерянность. По его словам, все усилия, направленные на давление и формирование нужной проукраинской и антироссийской повестки, могут оказаться бесполезными. В итоге многочисленные кампании, в том числе информационные и закулисные, рискуют провалиться. 

"Сегодня в Брюсселе полно возгласов "Ну, черт возьми!"... Оказывается, вся эта черная пропаганда, тайные операции пошли насмарку", – отметил аналитик.

Согласно официальным данным, партия Радева получила 44,5 процента голосов, уверенно опередив соперников. Ранее этот государственный деятель неоднократно выступал за пересмотр политики Европы в отношении конфликта на украинских землях и настаивал на возвращении к дипломатическим методам.

В ЕС, как сообщают европейские СМИ, усиливаются опасения по поводу дальнейшего курса Болгарии. Существует риск, что новая политическая конфигурация может затормозить или даже остановить поддержку всушников, включая поставки вооружения.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Новый козырь России вызвал приступ паники в США

Американские аналитики внимательно следят за достижениями РФ

"Военный взрыв": Иран нанес непредсказуемый удар по США

Американцы остались в дураках

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей