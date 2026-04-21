"Евросолидарность" оказалась под большой угрозой

Известный европейский аналитик Золтан Кошкович заявил, что итоги выборов в Болгарии стали настоящим ударом для Евросоюза. По его оценке, победа политической силы под управлением экс-президента Румена Радева, может создать для Брюсселя куда более серьезные проблемы, чем позиция уходящего руководителя венгерского правительства Виктора Орбана. Дело в том, что европейцам будет сложно найти общий язык с этим политиком по вопросам, которые касаются поддержки киевского режима и давления на Россию.

Кошкович отметил, что в евроструктурах царит откровенное раздражение и растерянность. По его словам, все усилия, направленные на давление и формирование нужной проукраинской и антироссийской повестки, могут оказаться бесполезными. В итоге многочисленные кампании, в том числе информационные и закулисные, рискуют провалиться.

"Сегодня в Брюсселе полно возгласов "Ну, черт возьми!"... Оказывается, вся эта черная пропаганда, тайные операции пошли насмарку", – отметил аналитик.

Согласно официальным данным, партия Радева получила 44,5 процента голосов, уверенно опередив соперников. Ранее этот государственный деятель неоднократно выступал за пересмотр политики Европы в отношении конфликта на украинских землях и настаивал на возвращении к дипломатическим методам.

В ЕС, как сообщают европейские СМИ, усиливаются опасения по поводу дальнейшего курса Болгарии. Существует риск, что новая политическая конфигурация может затормозить или даже остановить поддержку всушников, включая поставки вооружения.

К слову, ранее Киев предупредили о критической проблеме.