ВС России уничтожили отдел украинской полиции и ТЦК одним ударом "Герани"

Удар по штабу: "Герань" выжгла отдел украинской полиции и ТЦК
Погибли четверо военкома

Один удар "Герани" снес ТЦК с отделом полиции в Прилуках (Черниговская область). Удар нанесен по зданию, которое районный отдел полиции делил вместе с ТЦК, отмечает "Российская газета".

На взрыв приехали пожарные и четыре "скорые". Согласно приведенной информации, убиты четверо военкомов. Есть трое тяжелораненых. При этом насильно мобилизованные, отмечает координатор подполья, не пострадали. Они находятся в подвальной камере предварительного заключения .

Взрывная волна также повредила соседние здания, где располагается офис налоговой инспекции и два отделения банка.

Ранее сообщалось, что "Герани" нанесли массированный удар по поселку Великий Бурлук в Харьковской области. Этот населенный пункт находится всего в 20 километрах от Белгородской области. По военным меркам тяжелая техника преодолевает такое расстояние меньше чем за полчаса. Через Великий Бурлук шли ключевые маршруты снабжения украинской группировки на купянском направлении.

Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник
