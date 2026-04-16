Клинцевич предрек скорое появление электромагнитных боеприпасов против БПЛА

Господство беспилотников может оказаться зыбким

Ключевым вызовом для ВПК сегодня остается защита от дронов. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" заявил военный аналитик Андрей Клинцевич. По его словам, ставка делается на разработку электромагнитных снарядов, выжигающих всю электронику.

Клинцевич сослался на информацию Bloomberg о северокорейской ЭМИ-бомбе, которая, вероятно, создана на базе российского проекта "Аллабуда". Такое оружие генерирует мощный импульс без ядерного взрыва.

Эксперт описал сценарий применения: боеприпас подрывается над городом или укрепрайоном. В результате выходит из строя вся гражданская инфраструктура, терминалы Starlink, роутеры и штабные телевизоры. Противник остается без связи и управления.

Аналитик подчеркнул, что российская бронетехника способна выдержать такие импульсы. А вот дешевые FPV-дроны, собранные на гражданской электронике, превратятся в груду металлолома. Если их начнут делать на защищенных компонентах, цена взлетит до небес.

Клинцевич уверен, что наступает эра электромагнитных технологий.

"Выбить пробки во всех приборах", – резюмировал он.

Ранее Клинцевич уже предупреждал ВСУ о новых проблемах. Речь шла об авиабомбе ФАБ-500, дальность которой довели до 150 километров. Один штурмовик Су-34 способен нести сразу четыре таких снаряда. По мощности они сопоставимы с "Искандером", но стоят значительно дешевле.