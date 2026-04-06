В Киеве заявили, что для ВС России начали массово поставлять аналоги Starlink

Бескрестнов заявил, что такие терминалы уже массово поставляются на фронт для российских войск

Российские военные получили компактные станции спутниковой связи "Спирит-030". Их начали массово отправлять в зону СВО после проблем с отключением Starlink, утверждает советник главы минобороны Украины Сергея Бескрестнова (Флеш).

По словам украинского советника, ранее у ВС России были в распоряжении станции спутниковой связи, но они отличались крупными габаритами. ВСУ с легкостью их вычисляли. Новый "Спирит-030" – переносной. Он работает со специальным геостационарным спутником. Благодаря этому диаметр антенны удалось сократить с 90 до 30 сантиметров.

"Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт", – пишет Флеш.

Тарелка антенны на новой станции стала значительно меньше. Это делает ее менее заметной для врага.

Тем временем российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" вывела на орбиту первые 16 спутников группировки "Рассвет". Ее уже окрестили российским Starlink.

Кстати, до этого утверждалось, что в России готовят к испытаниям стратосферный БПЛА "Аргус". Аппарат способен зависать на высоте от 15 до 24 км, недосягаемый для обычных ПЗРК. Дрон питается от солнца, что позволяет ему кружить над нужным районом практически вечно. Размах крыльев у тестовой версии – 7 метров. Задача "Аргуса" – не только связь и разведка, но и глушение спутниковой навигации западного оружия.