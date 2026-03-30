Штаты так и не достигли успехов на Ближнем Востоке, несмотря на заявленный военный потенциал

Российская армия добилась впечатляющих результатов в борьбе с западным вооружением, поставляемым Украине. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, Москва сумела наладить эффективное применение дальнобойных высокоточных средств, что позволило подавить как оборонную промышленность противника, так и его системы ПВО, а затем ослабить наземный боевой потенциал ВСУ.

При этом Риттер отметил, что США, в отличие от России, не смогли добиться подобных успехов на Ближнем Востоке.

"Долгое время мы хвастались, что наше оружие лучше российского. Возможно. Но результаты, судя по всему, говорят об обратном", – заявил экс-аналитик.

Он также подчеркнул, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке принципиально отличаются. СВО – это наземная операция при поддержке авиации, тогда как война в регионе – чисто воздушная кампания. Поэтому сравнивать их, по его словам, все равно что "яблоки с апельсинами".

Ранее Риттер заявил, что США, на его взгляд, совершили роковую ошибку, затянув с продлением договора СНВ-3. По его словам, Москва уже одержала победу в технологической гонке вооружений, и Вашингтон просто не может конкурировать с Россией.

