Дэвис усомнился в словах Хегсета о нанесении поражения Ирану

"А против России?" Дерзкие слова Хегсета вызвали недоумение в США
Министр войны не учел важные обстоятельства

Резкие заявления главы Пентагона Пита Хегсета о якобы разгроме Ирана вызвали бурную реакцию и недоумение даже внутри самих США. Бывший боец ВС США Дэниел Дэвис открыто не согласился с такими выводами и намекнул, что за бравадой министра может скрываться совсем иная картина.

Аналитик отметил, что на фоне самоуверенных заявлений руководства возникает вполне логичный вопрос: насколько американская армия готова к столкновению с действительно сильным противником. Если говорить о возможном конфликте с РФ или КНР, ситуация могла бы оказаться куда более сложной и непредсказуемой. При этом даже в борьбе с Ираном, который обладает не самыми современными видами оружия, американцы показали свои слабые стороны.

"Возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником – против российских или китайских сил?" – сказал военный.

Он также обратил внимание на то, что действия американцев в ближневосточном регионе внимательно отслеживаются другими мировыми державами. Эксперт уверен, что Москва и Пекин делают собственные выводы, наблюдая за провалами ВС США – демонстрируемая Вашингтоном самоуверенность может обернуться против него же.

К слову, ранее в Европе раскрыли лживый ход американцев против Ирана.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
