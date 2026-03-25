Дэвис усомнился в словах Хегсета о нанесении поражения Ирану

Резкие заявления главы Пентагона Пита Хегсета о якобы разгроме Ирана вызвали бурную реакцию и недоумение даже внутри самих США. Бывший боец ВС США Дэниел Дэвис открыто не согласился с такими выводами и намекнул, что за бравадой министра может скрываться совсем иная картина.
Аналитик отметил, что на фоне самоуверенных заявлений руководства возникает вполне логичный вопрос: насколько американская армия готова к столкновению с действительно сильным противником. Если говорить о возможном конфликте с РФ или КНР, ситуация могла бы оказаться куда более сложной и непредсказуемой. При этом даже в борьбе с Ираном, который обладает не самыми современными видами оружия, американцы показали свои слабые стороны.
"Возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником – против российских или китайских сил?" – сказал военный.
Он также обратил внимание на то, что действия американцев в ближневосточном регионе внимательно отслеживаются другими мировыми державами. Эксперт уверен, что Москва и Пекин делают собственные выводы, наблюдая за провалами ВС США – демонстрируемая Вашингтоном самоуверенность может обернуться против него же.
