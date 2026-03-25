Дэвис заявил о катастрофе из-за эскалации войны против Ирана

Ситуация в ближневосточном регионе вызывает ужас у многих экспертов

В США продолжают звучать тревожные оценки возможного развития конфликта вокруг Ирана. Экс-вояка ВС США Дэниел Дэвис предупредил, что дальнейшее наращивание военного давления может обернуться для вашингтонской администрации крайне тяжелыми последствиями.

Аналитик красочно описал самый опасный сценарий развития событий – большой ошибкой американцев стало бы расширение конфликта до наземной операции. Он уверен, что попытка силой заставить иранские власти принять условия, продвигаемые администрацией Дональда Трампа, может только усугубить ситуацию и втянуть США в затяжное противостояние. Эксперт отметил, что подобные шаги неизбежно приведут к резкому росту растраты ресурсов.

Особенно рискованным он считает возможный сценарий с попыткой захвата острова Харк, где Иран обязательно будет оказывать жесткое сопротивление. Даже если операция завершится формальным успехом, это, по его оценке, не изменит стратегическую картину. Напротив, США столкнутся с еще большими расходами и новыми проблемами, не получив никаких особых преимуществ.

"Но худшее, что могут сделать США сейчас – это эскалировать конфликт, расширив его до наземных операций", – особо подчеркнул аналитик.

Предупреждения обеспокоенных экспертов звучат на фоне подготовки к возможной эскалации. Ранее стало известно, что, по некоторым данным, подразделение элитных американских десантников получило приказ о переброске в регион Ближнего Востока.