США рассматривают захват иранского острова Харк – JP

Американцы готовы изменить стратегию

Ситуация вокруг Ирана стремительно накаляется, и, по данным зарубежных СМИ, вашингтонская администрация оказалась на грани серьезного решения. Как сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники, американские власти подошли к тому, чтобы начать новую фазу конфликта.

Издание передает, что высокопоставленные представители США в последние дни якобы уведомили своих союзников, включая Израиль и другие страны, о возможном переходе к наземной операции. По их оценке, у агрессоров почти не осталось альтернатив, кроме как попытаться установить контроль над иранским островом Харк.

Источники утверждают, что речь идет о попытке обеспечить контроль над стратегически важными морскими путями. В публикации говорится, что в Белом доме считают наземное военное вмешательство необходимым шагом для сохранения свободы судоходства в регионе.

Более того, уже идет активная подготовка. По информации одного из американских чиновников, Штаты перебросили в район конфликта около 4500 своих вояк, включая подразделения морской пехоты и дополнительный боевой персонал.

Таким образом, ситуация может перейти в еще более опасную стадию. Решение о наземной операции, если оно будет окончательно принято, неминуемо приведет к дальнейшей эскалации противостояния.

К слову, ранее стало известно, что глава Польши хотел направить войска на Ближний Восток.