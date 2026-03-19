65-я волна ударов: Иран атаковал ключевые центры Израиля
Картинка: сгенерировано ИИ
Ближневосточный конфликт продолжает обостряться

Иранское руководство объявило о новой масштабной атаке по израильской территории, заявив, что под удар попали ключевые объекты энергоинфраструктуры этой страны.

Сообщается, что были нанесены удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в Ашдоде и Хайфе. В Тегеране подчеркнули, что для атаки по крупнейшим центрам переработки нефти в Израиле использовались высокоточные ракеты.

Кроме того, иранская сторона сообщила, что в ходе этой волны были поражены и важные военные цели на территории противника. Таким образом, тегеранская администрация объявила о начале уже 65-й серии ударов в рамках операции против Вашингтона и Тель-Авива.

Израильская армия, в свою очередь, подтвердила, что зафиксировала ракетные пуски со стороны Ирана. Противостояние противников остается в горячей фазе.

Военная кампания американцев и израильтян против Исламской Республики продолжается уже третью неделю. Стороны практически без остановки обмениваются ударами, напряжение в регионе растет с каждым днем.

В Тель-Авиве ранее заявляли, что их задача заключается в том, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтонская администрация при этом угрожала уничтожением военного потенциала Ирана и открыто призывала к смене власти в стране.

Иранские власти, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что намерены защищаться и пока не видят причин возвращаться к переговорам.

К слову, ранее хуситы дали обещание России в случае вступления в войну на Ближнем Востоке.

Источник: Гостелерадиокомпания Ирана ✓ Надежный источник
