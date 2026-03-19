Ситуация в ближневосточном регионе накалена до предела

Хуситы объявили, что в случае прямого вступления в большую войну на Ближнем Востоке не намерены задевать интересы Российской Федерации из Китайской Народной Республики. Представитель движения "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бухейти заявил, что удары при таком развитии событий будут направлены только против стран-агрессоров, а государства, сохраняющие нейтралитет, под атаки попадать не будут.

По его словам, движение не стремится к войне, но в случае, если его втянут в боевые действия, все шаги будут четко продуманы. Деятель отдельно пообещал, что интересы Москвы и Пекина затронуты не будут.

Он также напомнил, что с момента эскалации в районе Красного моря, начавшейся в конце осени 2023 года на фоне войны в секторе Газа, военное крыло движения наносило удары только по Израилю, США и Британии. Таким образом, хуситы подчеркивают, что и раньше били лишь по тем, кого считают источниками агрессии. Аль-Бухейти также добавил, что действия против израильтян были направлены на то, чтобы оказать на них давление ради прекращения бойни в секторе Газа и снятия гуманитарной блокады.

