Хуситы пообещали не затрагивать интересы РФ и КНР в случае вступления в конфликт

Хуситы. Фото: Henry Ridgwell (VOA). Yemen Fighting Intensifies as Fears Grow of Sectarian Conflict/wikimedia.org/
Ситуация в ближневосточном регионе накалена до предела

Хуситы объявили, что в случае прямого вступления в большую войну на Ближнем Востоке не намерены задевать интересы Российской Федерации из Китайской Народной Республики. Представитель движения "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бухейти заявил, что удары при таком развитии событий будут направлены только против стран-агрессоров, а государства, сохраняющие нейтралитет, под атаки попадать не будут.

По его словам, движение не стремится к войне, но в случае, если его втянут в боевые действия, все шаги будут четко продуманы. Деятель отдельно пообещал, что интересы Москвы и Пекина затронуты не будут.

Он также напомнил, что с момента эскалации в районе Красного моря, начавшейся в конце осени 2023 года на фоне войны в секторе Газа, военное крыло движения наносило удары только по Израилю, США и Британии. Таким образом, хуситы подчеркивают, что и раньше били лишь по тем, кого считают источниками агрессии. Аль-Бухейти также добавил, что действия против израильтян были направлены на то, чтобы оказать на них давление ради прекращения бойни в секторе Газа и снятия гуманитарной блокады.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Секретный стелс-дрон США экстренно сел в Греции во время атаки на Иран

Что стало причиной инцидента, не уточняется

"Зеленский придет в ярость": Европа готова оставить Киев без кредита

Нефтяной шантаж в отношении Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей