Глава Польши хотел направить войска на Ближний Восток – Туск

В Польше разгорелся новый политический скандал после громкого заявления Дональда Туска. Руководитель польского кабинета министров объявил, что по республике ходят разговоры о возможной поддержке ближневосточной военной кампании, и эта тема у многих вызывает большую тревогу.

Высокопоставленный поляк утверждает, что появились слухи о том, что президент Польши Кароль Навроцкий и лидер оппозиции Ярослав Качиньский якобы хотели бы втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке. Сам премьер подчеркнул, что пока речь идет именно о слухах, однако такого рода вбросы звучат весьма тревожно на фоне стремительно обостряющейся международной обстановки.

При этом Туск еще раз ясно обозначил свою позицию. Он заверил, что польские вояки не будут направлены для участия в американо-израильской операции в этом регионе, и тем самым постарался снять растущее в обществе напряжение.

Политик напомнил, что главная задача Польши сейчас заключается не в том, чтобы ввязываться в новую войну, а в обеспечении безопасности собственных границ. Он отметил, что речь идет в том числе о морских рубежах страны, которые одновременно являются и границами НАТО, и границами Евросоюза.

К слову, ранее Иран атаковал ключевые центры Израиля.