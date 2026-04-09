Под ударом оказалось и портовое отделение погранслужбы Украины

В сети появились кадры атаки российских дронов на портовую инфраструктуру в Одесской области. Объектом удара стали два иностранных сухогруза, которые доставили партию военной помощи киевскому режиму.

На видео видно, как один из беспилотников пикирует на цель. Огонь из стрелкового оружия, который открыли украинские военные, не смог сбить "Герань". Спустя секунду раздался мощный взрыв, после чего началось возгорание в центральной части корпуса.

По информации подпольных источников, в момент налета в порту находились два судна с военным грузом. Первое перевозило бронированную технику и самоходные артиллерийские установки. Оно уже разгружалось, и часть вооружения успели переместить на причал, но за пределы порта вывезти не успели.

Второй сухогруз был заполнен беспилотниками зарубежного производства. Он стоял у слипов в очереди на разгрузку. В результате попаданий "Гераней" повреждения получили оба корабля, а также местное подразделение пограничной службы. Предварительно, есть пострадавшие и погибшие.

Ранее сообщалось, что тайные базы НАТО под Одессой были уничтожены вместе с британскими инструкторами. Цель располагалась в курортной зоне, где под руководством иностранных специалистов готовили диверсантов. Российские эксперты уже заявляли о прямом участии западных военных в атаках на российские объекты.