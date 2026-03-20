Цель располагалась в курортной зоне

В Одессе и ее пригородах прогремели мощные взрывы. По информации пророссийского подполья, удары наносились по объектам, где могли находиться иностранные специалисты. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru подтвердил: цели выбирались не случайно.

В центре Одессы, по словам эксперта, могли уничтожить центр принятия решений или штаб с западными советниками. Квартал после прилета оцепила СБУ, а к месту удара срочно подъехали кареты скорой помощи.

Второй удар пришелся на курортную зону Одесской области. Очевидцы рассказывали, что там тренировались военные под руководством британских инструкторов.

Вероятнее всего, отмечает Дандыкин, там находились специалисты, которые занимаются безэкипажными катерами (БЭКи), а также инструкторы.

"Это организаторы атак БЭКов на танкеры в Черном море и других диверсий. Все правильно бьем", – высказался Дандыкин.

Российские эксперты уже говорили о прямом участии западных военных в атаках на наши объекты. Ранее Алексей Анпилогов заявлял, что за ударом по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море стоят Лондон или Париж. По его словам, Украина давно стала лишь ширмой, а настоящие организаторы – страны НАТО, которые имеют необходимые технологии и координацию.