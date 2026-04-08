Артамонов: после освобождения Славянска ВС РФ сосредоточатся на Черном море

Битва за Черное море: раскрыта главная задача ВС РФ после освобождения Донбасса
Совместные учения Северного и Черноморского флотов. Фото: kremlin.ru
Иначе Крым окажется под большой угрозой

Российские войска после взятия Славянска и Краматорска сменят направление главного удара. Следующей целью станет черноморское побережье, заявил военный аналитик Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, контроль над акваторией критически важен для защиты Крыма. Альянс, воюющий на стороне Киева своими руками и технологиями, чувствует себя у воды как рыба – там проще налаживать логистику и вести боевые действия.

"Поэтому после освобождения Славянска и Краматорска российские усилия будут сосредоточены именно на Черном море. В противном случае Крым и все наше побережье окажутся под большой угрозой", – пояснил Артамонов.

Операцию по зачистке побережья эксперт видит с южного направления – в сторону Одессы. Первым этапом может стать Херсон. Аналитик также обратил внимание на Приднестровье, где живут четверть миллиона российских граждан, и напомнил: Одесса – исконно русский город, а Николаев находится в непосредственной близости от границ РФ.

Ранее Артамонов уже рассказывал о планах на летнюю кампанию. По его убеждению, первоочередная задача флота – вернуть безопасность в Черном море. К середине или концу июня, считает эксперт, российские силы полностью выдавят противника из ДНР, после чего главный удар обрушится на Херсон. Аналитик подчеркнул, что сейчас в Херсоне, Николаеве и Одессе фактически базируются не украинские части, а подразделения НАТО.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
