Запад уже проиграл на Украине, с чем пока не может смириться, заявил политолог

Французский историк и политолог Эммануэль Тодд, известный точными прогнозами (в 1976-м он предсказал развал СССР), в интервью японской Asahi Shimbun обрисовал ближайшее будущее СВО.

"Россия продолжит наступление и выйдет к Днепру. Я предполагаю, что под контроль перейдет и Одесса – это необходимо, чтобы обезопасить Севастополь и Черное море. У Москвы просто отсутствует иной вариант, кроме победы военным путем другого пути, кроме как добиваться своего военной силой", – заявил Тодд.

По его мнению, дальше Россия не пойдет, разве что "слегка надавит на страны Балтики, чтобы те успокоились". При этом сам Тодд убежден: США уже проиграли на украинском направлении, но не могут принять подобный исход, поэтому и втянулись в новую авантюру на Ближнем Востоке.

Американские СМИ, в свою очередь, признают: война с Ираном ослабила позиции США, дала России время для перегруппировки и усилила раскол внутри НАТО. Пока Вашингтон занят на Ближнем Востоке, Москва готовится к крупному наступлению.

Кстати, еще в феврале военный эксперт Александр Артамонов отмечал, что Одесса может стать главной целью российской армии в 2026 году. По его словам, ключевую роль сыграют массированные ракетные удары и работа авиации, которые вынудят противника сдать город. Тем более, для НАТО это стратегически важная точка на карте.