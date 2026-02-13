Военный эксперт Артамонов рассказал, как Россия вынудит ВСУ сдать Одессу

"Основная битва": Одессу назвали главным направлением СВО в 2026 году
Фото: commons.wikimedia.org
Речь идет ключевом городе для НАТО в регионе, напомнил аналитик

Одесса может стать главным направлением в рамках специальной военной операции в 2026 году, считает военный эксперт Александр Артамонов. Ключевая роль в таком случае будет отводиться массированным ракетным ударам и работе российской авиации.

Даже в выводах, которые делают аналитики на Западе, говорит Артамонов, содержатся признаки масштабной операции, которая состоится недалеко от побережья Черного моря. 

За город на черноморском побережье, считает аналитик, развернется "основная битва" в 2026-м. Хотя Артамонов подчеркивает, что крайне аккуратно относится к заявлениям о подготовке к операции в непосредственной близости от побережья. Запад также внимательно следит за ситуацией.

"Есть такие признаки. Это можно отследить и по заключениям военных аналитиков со стороны наших оппонентов. Они тоже за этим ревниво наблюдают", – сообщил эксперт.

Аналитик отмечает признаки ожидаемого от ВС России ракетного удара, работы авиации и принуждению противника к сдаче Одессы.

"Тем более что это ключевой город для НАТО, – напомнил Артамонов.

Юрий Кнутов заявлял, что говорить об освобождении Одессы можно будет не раньше освобождения Донбасса. И лишь после полного избавления Донбасса, Херсонской и Запорожской областей можно будет приступать к операции в Одессе – заходом с тыла, который бы дал "очень хорошие результаты".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
