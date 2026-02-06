Профессор Миршаймер назвал условие, при котором Россия освободит Одессу

В США озвучили условие, при котором Россия освободит Одессу
Фото: commons.wikimedia.org
С одним фактором у РФ будет еще больше территориальных приобретений

Россия может освободить Одессу, если у украинской армии посыпется фронт. Такое мнение озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В ситуации, когда Россия настроена на сохранение за собой Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, добавил Миршаймер, назревает другой вопрос.

"Самый интересный  вопрос – займут ли они Одессу, займут ли Харьков", – высказался спикер в эфире Judging Freedom.

Миршаймер считает, что украинская сторона уже потерпела поражение в военном отношении. Киев продолжает держаться исключительно за счет вливаний со стороны западных партнеров. Развал ВСУ, добавил профессор, гарантировал бы России еще больше территориальных приобретений.

Переговорный процесс в ОАЭ, считает профессор, говорит о стремлении Москвы положить конец военному конфликту и добиться поражения режима Владимира Зеленского.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, после того, как под контроль России отойдет Запорожье, войска приступят к освобождению Одессы – движение к ней и Николаеву будет сухопутным. Однако в текущих реалиях с расстановкой на поле боевых действий десантная операция в городе, расположенном на побережье Черного моря, не представляется возможной. Пока приоритетом ВС России остается освобождение Донбасса.

Источник: Judging Freedom ✓ Надежный источник
"Должны умереть": в Германии сделали срочное заявление о войсках для Киева

Многие в Европе жаждут ввести войска на земли Незалежной

Express: Запад напуган реакцией России на планы ввести войска на Украину

Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью

