С одним фактором у РФ будет еще больше территориальных приобретений

Россия может освободить Одессу, если у украинской армии посыпется фронт. Такое мнение озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В ситуации, когда Россия настроена на сохранение за собой Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, добавил Миршаймер, назревает другой вопрос.

"Самый интересный вопрос – займут ли они Одессу, займут ли Харьков", – высказался спикер в эфире Judging Freedom.

Миршаймер считает, что украинская сторона уже потерпела поражение в военном отношении. Киев продолжает держаться исключительно за счет вливаний со стороны западных партнеров. Развал ВСУ, добавил профессор, гарантировал бы России еще больше территориальных приобретений.

Переговорный процесс в ОАЭ, считает профессор, говорит о стремлении Москвы положить конец военному конфликту и добиться поражения режима Владимира Зеленского.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, после того, как под контроль России отойдет Запорожье, войска приступят к освобождению Одессы – движение к ней и Николаеву будет сухопутным. Однако в текущих реалиях с расстановкой на поле боевых действий десантная операция в городе, расположенном на побережье Черного моря, не представляется возможной. Пока приоритетом ВС России остается освобождение Донбасса.