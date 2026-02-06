Курс рубля
Россия может освободить Одессу, если у украинской армии посыпется фронт. Такое мнение озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
В ситуации, когда Россия настроена на сохранение за собой Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, добавил Миршаймер, назревает другой вопрос.
"Самый интересный вопрос – займут ли они Одессу, займут ли Харьков", – высказался спикер в эфире Judging Freedom.
Миршаймер считает, что украинская сторона уже потерпела поражение в военном отношении. Киев продолжает держаться исключительно за счет вливаний со стороны западных партнеров. Развал ВСУ, добавил профессор, гарантировал бы России еще больше территориальных приобретений.
Переговорный процесс в ОАЭ, считает профессор, говорит о стремлении Москвы положить конец военному конфликту и добиться поражения режима Владимира Зеленского.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, после того, как под контроль России отойдет Запорожье, войска приступят к освобождению Одессы – движение к ней и Николаеву будет сухопутным. Однако в текущих реалиях с расстановкой на поле боевых действий десантная операция в городе, расположенном на побережье Черного моря, не представляется возможной. Пока приоритетом ВС России остается освобождение Донбасса.
