На расстоянии артудара: Дандыкин рассказал о двойном прорыве ВС РФ к Запорожью

ВС России остановились в 12-14 км от Запорожья. На этом фоне украинская сторона заговорила о "сложных временах". По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка "Днепр" уже подошла на расстояние применения БПЛА и дальней артиллерии.
Группировка "Восток" подходит к городу с другой стороны. Основной вопрос сейчас заключается во взятии Орехова – это крупнейший укрепительный район ВСУ на подступе к Запорожью.
"В скором времени за него начнутся бои. Думаю, они будут продолжаться недолго, и в ближайшей перспективе мы сможем выйти к городу", – указал Дандыкин.
Эксперт переадресовал вопросы о необходимости формировать Днепр со стороны Энергодара в Генштаб, отметив, что к такой задаче приступят после команды переправы через реку. Однако там разрушено Каховское водохранилище, а противоположный берег Днепра высокий и обрывистый.
"Мы знаем, чего нам это стоило в годы Великой Отечественной войны. Было самое массовое награждение звездами Героев именно за форсирование Днепра", – напомнил Дандыкин.
Однако Днепр можно форсировать в других местах. Часть города расположена на левом берегу, отметил Дандыкин.
ВСУ уже жалуются, что российские войска применяют на этом направлении "Торнадо-С" – уже не впервые. Как подчеркивает военный эксперт Борис Рожин, в скором времени ВС России начнут "размягчать" предполье обороны Запорожья.
"До штурма города там еще конечно далеко, но рано или поздно эту работу предстоит сделать", – заявил он.
После Запорожья, считают военные аналитики, ВС России приступят уже к освобождению Одессы с Николаевым.
