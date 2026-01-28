На расстоянии артудара: Дандыкин рассказал о двойном прорыве ВС РФ к Запорожью

На расстоянии артудара: Дандыкин рассказал о двойном прорыве ВС РФ к Запорожью
Фото: mil.ru/commons.wikimedia.org
В скором времени начнутся бои за город, считает эксперт

ВС России остановились в 12-14 км от Запорожья. На этом фоне украинская сторона заговорила о "сложных временах". По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка "Днепр" уже подошла на расстояние применения БПЛА и дальней артиллерии.

Группировка "Восток" подходит к городу с другой стороны. Основной вопрос сейчас заключается во взятии Орехова – это крупнейший укрепительный район ВСУ на подступе к Запорожью.

"В скором времени за него начнутся бои. Думаю, они будут продолжаться недолго, и в ближайшей перспективе мы сможем выйти к городу", – указал Дандыкин.

Эксперт переадресовал вопросы о необходимости формировать Днепр со стороны Энергодара в Генштаб, отметив, что к такой задаче приступят после команды переправы через реку. Однако там разрушено Каховское водохранилище, а противоположный берег Днепра высокий и обрывистый.

"Мы знаем, чего нам это стоило в годы Великой Отечественной войны. Было самое массовое награждение звездами Героев именно за форсирование Днепра", – напомнил Дандыкин.

Однако Днепр можно форсировать в других местах. Часть города расположена на левом берегу, отметил Дандыкин.

ВСУ уже жалуются, что российские войска применяют на этом направлении "Торнадо-С" – уже не впервые. Как подчеркивает военный эксперт Борис Рожин, в скором времени ВС России начнут "размягчать" предполье обороны Запорожья.

"До штурма города там еще конечно далеко, но рано или поздно эту работу предстоит сделать", – заявил он.

После Запорожья, считают военные аналитики, ВС России приступят уже к освобождению Одессы с Николаевым.

Источник: "АиФ" ✓ Надежный источник
По теме

Европейцы получили строгое наказание после глупого удара по России

ЕС обрубил сук, на котором сидел

Сколько денег G7 отняла у Москвы и отправила Киеву

Аналитики сделали точный расчет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей