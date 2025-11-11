Курс рубля
Украина столкнулась с масштабным налетом беспилотников, которые ударили по объектам ВСУ. "Герани" атаковали цели в дунайских портах Рени, Измаиле, а также порту Одессы.
Удары были нанесены и по ВСУ, чей военный контингент развернут в селе Татарбунары Одесской области.
Как пишет aif.ru, военные корреспонденты сообщают о пламени и едком черном дыме в ренийском порту на левом берегу Дуная. Ударам подверглись не только военные объекты и склады в зоне порта, но и инфраструктура, которая обеспечивает их работу.
В издании сравнили ситуацию с "огненным адом" на границе с Румынией – с этой страной Незалежная делит речную границу в дельте Дуная, а в Черном море граничат морские акватории обеих стран.
Как уточняется, похожая ситуация наблюдается в промышленной зоне Харькова, Запорожья и Днепропетровска.
В николаевском подполье отмечают, что удары носят прицельный характер. Целью на этот раз стала логистика, склады и портовые объекты.
Ранее российская авиация ударила по центру РЭБ Украины в Броварах и аэродрому Староконстантинов в ответ на попытку угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковым "Кинжалом". ФСБ пресекла операцию, над которой Киев работал совместно с Лондоном.
Киевский режим оказался под давлением
Киев намеревался завербовать российских летчиков для реализации плана