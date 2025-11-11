У границы с Румынией для ВСУ начался "огненный ад"

У границы с Румынией для ВСУ начался "огненный ад"
Фото: Минобороны РФ
Армия Украины столкнулась с масштабной атакой

Украина столкнулась с масштабным налетом беспилотников, которые ударили по объектам ВСУ. "Герани" атаковали цели в дунайских портах Рени, Измаиле, а также порту Одессы.

Удары были нанесены и по ВСУ, чей военный контингент развернут в селе Татарбунары Одесской области.

Как пишет aif.ru, военные корреспонденты сообщают о пламени и едком черном дыме в ренийском порту на левом берегу Дуная. Ударам подверглись не только военные объекты и склады в зоне порта, но и инфраструктура, которая обеспечивает их работу.

В издании сравнили ситуацию с "огненным адом" на границе с Румынией – с этой страной Незалежная делит речную границу в дельте Дуная, а в Черном море граничат морские акватории обеих стран.

Как уточняется, похожая ситуация наблюдается в промышленной зоне Харькова, Запорожья и Днепропетровска.

В николаевском подполье отмечают, что удары носят прицельный характер. Целью на этот раз стала логистика, склады и портовые объекты.

Ранее российская авиация ударила по центру РЭБ Украины в Броварах и аэродрому Староконстантинов в ответ на попытку угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковым "Кинжалом". ФСБ пресекла операцию, над которой Киев работал совместно с Лондоном.

Источник: "Аргументы и Факты" ✓ Надежный источник
