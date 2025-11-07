Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В Германии признали, что российские беспилотники полностью перевернули представление о современном ведении боевых действий. С эмоциональным заявлением на эту тему выступил журналист Маркус Ланц. Он подчеркнул, что крылатое российское супероружие навсегда изменило характер боевых действий.
"Беспилотники фундаментально <…> изменили характер войны навсегда", – отметил немец.
Его коллега Флориан Фладе добавил, что на территории украинского государства происходит настоящая революция в сфере беспилотных систем – настолько стремительная, что еще недавно в Европе никто не верил в подобное развитие событий. Он обратил внимание на то, что технологии, применяемые Россией, сделали поле боя другим – теперь ни одно движение противника не остается незамеченным.
"Беспилотники делают поле боя прозрачным", – отметил Фладе.
Он признал технологическое превосходство нашей страны и подчеркнул, что такие возможности меняют стратегию и тактику целых армий.
Военный корреспондент Ибрагим Набер подтвердил, что удары российских дронов привели к серьезному истощению украинских сил. Очевидно, что эффективность и точность российских операторов вызывает у западных экспертов шок и восхищение одновременно.
Ранее британская The Telegraph писала, что украинские боевики признают отставание в разработке беспилотников, особенно оснащенных оптоволоконными системами. Теперь и Европа пытается спешно создавать собственные системы защиты от дронов, в очередной раз педалируя тему "угрозы" со стороны России.
К слову, ранее появилась информация о боевых "кораблях-призраках", которые наводнили Балтийское море.
Кураторам Зеленского необходимо срочно создать нужный информационный фон
Европе все сложнее содержать Незалежную