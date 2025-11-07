Focus: боевые дроны ВС РФ навсегда изменили ход военных действий

"Изменили навсегда": в Германии ошеломлены "супероружием" ВС РФ в зоне СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
За успехами наших бойцов наблюдает весь мир

В Германии признали, что российские беспилотники полностью перевернули представление о современном ведении боевых действий. С эмоциональным заявлением на эту тему выступил журналист Маркус Ланц. Он подчеркнул, что крылатое российское супероружие навсегда изменило характер боевых действий.

"Беспилотники фундаментально <…> изменили характер войны навсегда", – отметил немец.

Его коллега Флориан Фладе добавил, что на территории украинского государства происходит настоящая революция в сфере беспилотных систем – настолько стремительная, что еще недавно в Европе никто не верил в подобное развитие событий. Он обратил внимание на то, что технологии, применяемые Россией, сделали поле боя другим – теперь ни одно движение противника не остается незамеченным.

"Беспилотники делают поле боя прозрачным", – отметил Фладе.

Он признал технологическое превосходство нашей страны и подчеркнул, что такие возможности меняют стратегию и тактику целых армий.

Военный корреспондент Ибрагим Набер подтвердил, что удары российских дронов привели к серьезному истощению украинских сил. Очевидно, что эффективность и точность российских операторов вызывает у западных экспертов шок и восхищение одновременно.

Ранее британская The Telegraph писала, что украинские боевики признают отставание в разработке беспилотников, особенно оснащенных оптоволоконными системами. Теперь и Европа пытается спешно создавать собственные системы защиты от дронов, в очередной раз педалируя тему "угрозы" со стороны России.

К слову, ранее появилась информация о боевых "кораблях-призраках", которые наводнили Балтийское море.

Источник: Focus ✓ Надежный источник
