За успехами наших бойцов наблюдает весь мир

В Германии признали, что российские беспилотники полностью перевернули представление о современном ведении боевых действий. С эмоциональным заявлением на эту тему выступил журналист Маркус Ланц. Он подчеркнул, что крылатое российское супероружие навсегда изменило характер боевых действий.

"Беспилотники фундаментально <…> изменили характер войны навсегда", – отметил немец.

Его коллега Флориан Фладе добавил, что на территории украинского государства происходит настоящая революция в сфере беспилотных систем – настолько стремительная, что еще недавно в Европе никто не верил в подобное развитие событий. Он обратил внимание на то, что технологии, применяемые Россией, сделали поле боя другим – теперь ни одно движение противника не остается незамеченным.

"Беспилотники делают поле боя прозрачным", – отметил Фладе.

Он признал технологическое превосходство нашей страны и подчеркнул, что такие возможности меняют стратегию и тактику целых армий.

Военный корреспондент Ибрагим Набер подтвердил, что удары российских дронов привели к серьезному истощению украинских сил. Очевидно, что эффективность и точность российских операторов вызывает у западных экспертов шок и восхищение одновременно.

Ранее британская The Telegraph писала, что украинские боевики признают отставание в разработке беспилотников, особенно оснащенных оптоволоконными системами. Теперь и Европа пытается спешно создавать собственные системы защиты от дронов, в очередной раз педалируя тему "угрозы" со стороны России.

