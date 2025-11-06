Berliner Zeitung: Украина повторяет судьбу Германии в 1918 году

Фото: wikimedia.org
На Западе ожидают стремительный коллапс Киева

Запад должен готовиться к коллапсу ВСУ, который подобен распаду и поражению немцев в Первой мировой войне, пишет Berliner Zeitung.

Западный фронт конца 1918 года, считает автор материала, является наиболее точной аналогией для текущей ситуации. А в 1917-м Британия еще обсуждала строительство линкоров, предвидя военные действия на следующее десятилетие.

"Следует готовиться к тому, что Украина может столкнуться с коллапсом", – следует из публикации.

На Украине тем временем растут усталость среди гражданского населения, дефицит личного состава и экономические трудности, которые вызваны разрушением инфраструктуры. 

При этом, подчеркивает автор, напрямую современную Украину не следует сравнивать с Германией тех времен. Однако параллели заставляют Запад встревожиться: нехватка личного состава, потеря и окружение стратегически важных городов, из-за чего армия оставляет подготовленные позиции. 

Цепной реакцией, продолжил проводить параллели журналист, для Германии стал крах обороны Амьена в последний год Первой мировой. Маленький французский город был одним из ключевых узлов снабжения. После этого началось наступление союзников с развертыванием 500 танков и мощной авиаподдержкой, и оборона немцев пала.

"Именно поэтому так важно, чтобы планировщики в НАТО лучше понимали стратегическое мышление противников. Они должны быть готовы к тому, что Украина может пережить крах, подобный краху немцев в 1918-м, а с учётом современных систем вооружения – даже более быстрый", – говорится в материале. 

Ранее Еврокомиссия разработала меры для покрытия растущего дефицита украинского бюджета: решить проблему предлагается за счет денег из общего долга Евросоюза и двусторонними грантами от стран-участниц. Документ будет рассмотрен в ближайшие недели. Брюссель полагает, что сможет тем самым отсрочить от окончательного краха экономику страны с сохранением финансирования основных государственных институтов.

Источник: Berliner Zeitung
