Политолог Кот объяснил появление Пугачевой в файлах по делу Эпштейна

Политолог высказался об участии Пугачевой в самом грязном скандале современности
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Эксперт уверен: звезде есть, что скрывать

Имя Аллы Пугачевой, появившееся в материалах по обрастающему грязными подробностями делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, вызвало огромный резонанс. Политолог Юрий Кот заявил, что считает это обстоятельство неслучайным.

По его мнению, отъезд артистки из родной страны в 2022 году тоже не был спонтанным решением. Эксперт высказал точку зрения, согласно которой звезда покинула РФ, почувствовав возможные риски. Ведь, как полагает политолог, знаменитость на протяжении многих лет ориентировалась на западную повестку, а теперь продолжает придерживаться ее уже из-за рубежа. Он связал это обстоятельство с нашумевшей информацией о том, что имя бывшей примадонны оказалось в документах по делу Эпштейна: мол, это не случайность.

О том, что в обнародованных материалах фигурирует фамилия певицы, стало известно 3 февраля. Сообщалось, что ее имя упоминается в письме Бориса Николича – врача и бывшего советника по науке и технологиям Билла Гейтса.

Появление этих сведений вызвало бурную реакцию в медиа и социальных сетях. Ранее о щекотливом положении знаменитости высказался другой эксперт.

