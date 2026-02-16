СМИ раскрыли личность избранника Алены Красновой, бросившей внука Пугачевой

Модель и ее возлюбленный, как оказалось, из одной компании

Алена Краснова "засветила" своего возлюбленного, с которым отдыхает на Бали: бывшая супруга Никиты Преснякова выложила романтические кадры со своей половинкой. Это первые кадры модели с ее новым избранником.

Тот пригласил Алену на романтический ужин в ресторане. Краснова показала стол и невероятный букет из алых роз. На снимках мужчина целует возлюбленную, которую держит за бедро.

"С Днем Святого Валентина, моя любовь", – трогательно обратилась Алена к своему возлюбленному.

В браке с Никитой Пресняковым Алена состояла восемь лет. Вместе с ним она отправилась три года назад в Штаты. Однако в июне 2025-го вернулась в Россию, и спустя два месяца объявила о разводе.

Никита дал понять, что не сохранил к бывшей жене теплые чувства, отправив в мусорку статуэтку, подаренную той как "лучшей жене". А осенью Алена дала понять, что у нее есть избранник – она продемонстрировала подарки от возлюбленного.

"Комсомолка" выяснила, кем оказался избранник Красновой – Сергею 30 лет, он живет и работает в Москве. Мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу и работает в компании, которая занимается оказанием инженерных услуг в области газоснабжения. Сергей увлекается мотоциклами и занимается серфингом.

Сергей и Алены – из общей компании. Вероятно, начали тесно общаться после того, как Краснова вернулась в Москву. Модель признавалась что, что так и не смогла привыкнуть к жизни в Штатам, хотя жила там безбедно.