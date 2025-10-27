Стало известно, к кому ушла бывшая жена Никиты Преснякова

Девушка любит очень обеспеченных мужчин

Эксперт по звездной тусовке Сергей Дворцов прокомментировал расставание Никиты Преснякова и его бывшей супруги Алены Красновой, отметив, что у девушки уже появился новый ухажер. Прошло совсем немного времени после развода, а рядом с роковой красоткой уже замечен обеспеченный мужчина, предположительно из круга знакомых ее бывшего.

Продюсер считает, что такое развитие событий вполне ожидаемо. Он напомнил, что девушка всегда была окружена вниманием состоятельных поклонников и привыкла к красивой жизни. По его мнению, именно желание сохранить привычную роскошную жизнь могло подтолкнуть ее к новым отношениям.

Напомним, звездная пара распалась в августе этого года. Их брак длился с 2017 года, а слухи о кризисе в отношениях ходили задолго до того, как молодые люди объявили о разрыве.