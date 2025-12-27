Никита Пресняков опубликовал в соцсетях философский пост на фоне проблем с долгами

Внук Пугачевой считает, что ничто не стоит воспринимать всерьез

Никита Пресняков, осевший в Штатах, решил порефлексировать в соцсетях: музыкант, который, по слухам, испытывает финансовые трудности, порассуждал на тему жизни, которая имеет свой предел – а потому он не намерен размениваться на мелочи.

"Жизнь коротка, чтобы воспринимать ее слишком серьезно", – высказался Пресняков.

В 2025 году с Никитой рассталась модель Алена Краснова, на которой он был женат. По слухам, девушка вернулась в российскую столицу на фоне финансовых проблем. Сам Никита живет за рубежом уже три года. До свадьбы с Аленой Пресняков получил в подарок от бабушки квартиру на Лубянке, где мужчина жил до отъезда за рубеж вместе с бывшей женой.

Однако несколько лет назад Пресняков решил заложить квартиру в банке, взяв кредит под залог недвижимости. По всей вероятности, считают в СМИ, на эти средства артист жил с Аленой в Штатах.

Кредит не погашен: квартира находится под обременением. Видимо, считают журналисты, этим и вызваны мрачные мысли Никиты в соцсетях.

Поклонники попытались утешить Никиту: мол, жизнь не проходит без трудностей, а его судьба и так завидна в сравнении с испытаниями, которые приходятся на большинство простых людей.