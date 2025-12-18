СМИ: Никита Пресняков рискует квартирой в Москве из-за финансовых проблем

Родственники тоже не могут выручить музыканта, пишут журналисты

У Никиты Преснякова, по данным медиа, появились финансовые проблемы: внук Аллы Пугачевой, получивший от бабушки особняк на Истре и квартиру в Варсонофьевском переулке, ныне "проедает" свои апартаменты. По оценкам риелторов, стоимость такой квартиры доходит до 200 млн рублей.

Как пишет "КП", еще в 2018 году Никита оформил кредит под залог квартиры. До 2022-го он исправно платил, а затем последовали невыплаты. На недвижимость наложено обременение. Жилье в залоге у банка, и ни продать, ни совершить иные сделки с ним Пресняков не может.

По словам экс-директора Филиппа Киркорова Леонида Дзюника, средства могли пойти на жизнь в Штатах, где Никита жил со своей супругой Аленой Красновой вплоть до развода в 2025-м. Та жила в роскоши и не привыкла к обездоленности. А дела у Преснякова складывались не лучшим образом.

К тому же, считает Дзюник, молодой человек устал вечно ходить на поклон за средствами к матери и бабушке. У отца хватает забот: двое детей на содержании. Однако финансовый вопрос оказался еще актуальнее, когда Никита уехал в Штаты.

"Так что кредитные деньги, вырученные от залога квартиры на Лубянке, Никита тратил в Америке на свою молодую жену и красивую жизнь", – считает Леонид.

Такие деньги в одночасье испариться не могли. Однако запасы сократились – и музыкант решил пустить в ход дачу на Истре, на которую, говорится в материале, пока нет особого спроса. Бабушка и рада бы помочь Никите, но сама приобрела за полмиллиона долларов дом в Болгарии. Лишние средства у нее самой не водятся.