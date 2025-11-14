В Московском губернском театре опровергли планы вернуть на сцену Преснякова

"Планов вернуть его нет": в театре ответили на слухи о возвращении Преснякова
Фото: соцсети
Бывшие коллеги по сцене уже не ждут внука Пугачевой, хотя продюсеры не сомневаются в его успехе

В Московском Губернском театре заявили, что не ждут возвращения Никиты Преснякова в Россию: актер ранее играл в одном из спектаклей, который остался в репертуаре и после его вылета в США.

В театре напомнили, что Пресняков-младший в штат никогда не входил – выступал исключительно в качестве приглашенного артиста и играл в "Безымянной звезде". В прошлом году внука Аллы Пугачевой сняли с репертуара.

"<...> и планов вернуть его нет", – высказались в пресс-службе художественного руководителя учреждения Сергея Безрукова.

Хотя театральные критики признают потенциал Никиты: Марина Райкина считает, что тот мог проявить себя в спектакле и привести зрителя. Представители смежной отрасли могут привнести нечто новое, и Никита проявлял убедительность в своей роли. К тому же, он хорошо пел.

По словам продюсера Павла Рудченко, Преснякову нужно сделать акцент на музыке, учитывая весомую отцовскую поддержку. Отказаться от родительских возможностей было бы странно: ведь с ними Никита может состояться в России как артист.

А Пресняков старший верит, что наследник вернется домой и состоится как актер – задатками для сцены он не обделен. Правда, не всегда готов поверить в собственные силы. Ну а Владимир не сомневается, что сын сможет раскрыться в кино и театре – и найти свое место в профессии.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Закупает замки": куда переедет Зеленский – раскрыт план побега

После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись

На Западе открыто обвинили Зеленского в ударах по инфраструктуре НАТО

Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей