В Московском губернском театре опровергли планы вернуть на сцену Преснякова

Бывшие коллеги по сцене уже не ждут внука Пугачевой, хотя продюсеры не сомневаются в его успехе

В Московском Губернском театре заявили, что не ждут возвращения Никиты Преснякова в Россию: актер ранее играл в одном из спектаклей, который остался в репертуаре и после его вылета в США.

В театре напомнили, что Пресняков-младший в штат никогда не входил – выступал исключительно в качестве приглашенного артиста и играл в "Безымянной звезде". В прошлом году внука Аллы Пугачевой сняли с репертуара.

"<...> и планов вернуть его нет", – высказались в пресс-службе художественного руководителя учреждения Сергея Безрукова.

Хотя театральные критики признают потенциал Никиты: Марина Райкина считает, что тот мог проявить себя в спектакле и привести зрителя. Представители смежной отрасли могут привнести нечто новое, и Никита проявлял убедительность в своей роли. К тому же, он хорошо пел.

По словам продюсера Павла Рудченко, Преснякову нужно сделать акцент на музыке, учитывая весомую отцовскую поддержку. Отказаться от родительских возможностей было бы странно: ведь с ними Никита может состояться в России как артист.

А Пресняков старший верит, что наследник вернется домой и состоится как актер – задатками для сцены он не обделен. Правда, не всегда готов поверить в собственные силы. Ну а Владимир не сомневается, что сын сможет раскрыться в кино и театре – и найти свое место в профессии.