Улетевший в США Пресняков отреагировал на обвинения в худобе

Музыкант обеспокоил публику своим телосложением из-за одного фото

34-летний Никита Пресняков, обосновавшийся в Штатах, недавно выложил новое фото, из-за которого заставил переживать публику. После недавнего развода подписчики заподозрили музыканта в худобе, обратив внимание на его телосложение.

Так, Пресняков выложил снимок: на нем музыкант в своей традиционной тинейджерской одежде меланхолично смотрит куда-то в сторону, прислонившись к стене. Одна из поклонниц посчитала, что Никита страдает худобой.

"В форме", – лаконично ответил Пресняков.

Пока артист продолжает реализовывать себя в творчестве, налаживая связи и поклонников за рубежом. Его отец Владимир Пресняков, тем не менее, полагает, что уехавший в Штаты сын сможет состояться в профессии по возвращении в Россию. Задатки для сцены, рассуждает музыкант, у сына имеются, хотя тот не всегда готов поверить в собственные силы и излишне самокритичен, болезненно воспринимая негатив.