Пресняков раскрыл подробности возвращения сына в Россию

Молодой человек давно обосновался в США

Знаменитый российский исполнитель Владимир Пресняков признался, что его сын Никита пока не может вернуться в родную страну. Однако артист утверждает, что молодой человек находится за границей исключительно из-за рабочих обязательств – мол, у него подписан контракт, по которому нужно снять несколько музыкальных клипов.

Пресняков-старший добавил, что родственники созваниваются каждый день, и он с нетерпением ждет, когда наследник наконец вернется домой.

"Жду его возвращения, на самом деле. Не столько его уговариваю, сколько ему надо закончить там свои дела", – сообщил звездный родитель.

Напомним, молодой человек спешно собрал вещи и уехал из РФ осенью 2022 года, сразу после объявления частичной мобилизации. Вместе с ним упорхнула и его возлюбленная, модель Алена Краснова. Однако за границей семейная идиллия быстро разрушилась: недавно стало известно о разводе пары.

По слухам, отношения не выдержали испытания финансовыми трудностями. После переезда доходы парня резко упали, концерты прекратились, а карьера за рубежом не особо складывается. Говорят, именно нехватка денег стала причиной расставания.

Звездный отец признался, что переживает за наследника, но отметил, что тот держится достойно и старается не падать духом. Артист надеется, что Никита все же завершит свои дела и вернется в Россию, чтобы начать жизнь заново.