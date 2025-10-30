Пресняков рассказал о состоянии нуждающейся в операции матери

Певец решил быть откровенным

Кумир миллионов Владимир Пресняков рассказал о самочувствии своей матери, известной исполнительницы Елены Пресняковой, поделившись, что ей предстоит операция на глазах.

Музыкант сообщил, что у 78-летней артистки начались серьезные проблемы со зрением – один глаз видит хорошо, а второй почти перестал различать детали предметов. Медики порекомендовали хирургическое вмешательство для замены хрусталика, чтобы остановить дальнейшее ухудшение.

Несмотря на возраст и предстоящую операцию, Елена Преснякова остается бодрой, веселой и не собирается сдавать позиции. Владимир рассказал, что его мама не может долго находиться дома без дела: через пару дней начинает скучать и переживать – звезда привыкла постоянно быть в движении и общении.

Певец с улыбкой отметил, что мать по-прежнему активно интересуется творчеством, следит за событиями и старается оставаться в строю, не обращая внимания на возраст и недомогания.