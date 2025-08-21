Пресняков повздорил с фанатами после заявления о разводе

Мужчина требует не лезть в его жизнь

Никита Пресняков устроил истерику на просторах интернет-пространства после известия о разводе. Поводом стали вопросы и комментарии от подписчиков, которые артист посчитал излишним вторжением в личную жизнь.

Напомним, артист и его супруга Алена Краснова решили разойтись после почти десяти лет брака. По словам пары, причиной стали разные взгляды на будущее. При этом они подчеркнули, что не держат друг на друга зла и с уважением относятся к прожитым вместе годам.

Новость вызвала бурную реакцию у поклонников. Многие с грустью приняли известие и начали расспрашивать звезду о подробностях.

Один из комментариев особенно задел певца. В ответ он эмоционально попросил не делать поспешных выводов и не строить догадки о том, что происходило в их семье.

Артист грубо подчеркнул, что сторонние мнения часто не имеют ничего общего с реальностью, и заметил, что его жизнь и отношения – это не тема для обсуждения публики.