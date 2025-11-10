Сбежавшего в США Преснякова лишили права пользоваться квартирой в Москве

Жилье в центре столицы оказалось в залоге у банка

Квартира почти в 250 квадратных метров в центре российской столицы, которая оформлена на Никиту Преснякова, остается в залоге: информация подтверждается сведениями из Росреестра и иными материалами.

Внук Аллы Пугачевой стал собственником квартиры еще 13 лет назад. Из данных Росреестра следует, что кадастровая стоимость оказалась выше 163,6 млн рублей.

При этом есть информация, что на квартире имеются обременения в виде ипотеки с 2018-го. По словам юриста Дениса Корягина, этот факт может означать, что под залог жилья собственник мог оформить ипотеку на другую недвижимость.

Однако улетевший из России Пресняков вряд ли сможет вступить в полноправное пользование недвижимостью из-за обременений. В таком случае внук Пугачевой может проводить сделки лишь с банковского согласия.

В настоящее время Никита проживает в Штатах, где пытается взойти на вершины клипмейкинга. А в августе 2025 года стало известно о его разводе с Аленой Красновой (пара состояла в браке с 2017-го). Сам артист резко отреагировал на просьбу публики прокомментировать новость – заявил, что не считает личную жизнь темой для обсуждений.

Недавно, кстати, Пресняков "залайкал" пост бабушки о том, что она считает предательницей не себя, а Россию.