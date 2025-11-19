Улетевший в США Пресняков отказался от скейтборда из-за травмы кисти

Улетевшему в США Преснякову пришлось отказаться от любимого дела из-за недуга
Фото: соцсети
Актер уже несколько лет не может вернуться к тому, что является его отдушиной

34-летний Никита Пресняков поведал о своих проблемах со здоровьем: музыкант признался, что из-за травмы не может кататься на скейтборде. А ведь этим хобби артист увлекается с юных лет.

В соцсетях Пресняков выложил ролик, на котором крутит трюки на доске – видео было снято еще в 2021 году. С тех пор Никита боится возвращаться к своему любимому увлечению из-за травмированной кисти.

"Мне снится, как я катаюсь", – с сожалением признался Никита.

А ранее внук Аллы Пугачевой признался, что страдает СДВГ: задача с настройкой бизнес-аккаунта оказалась для него непосильной, и из-за синдрома превратилась для артиста в "иероглифы".

В том же 2025 году Пресняков сообщил о разводе с Аленой Красновой, вместе с которой прожил восемь лет в браке. Никита туманно пояснил, что причина кроется в расхождении взглядов как на на саму жизнь, так и на будущее. С 2022 года пара жила в Штатах, куда перебралась, уехав из России.

Ранее в Московском Губернском театре признались, что не планируют возвращать Преснякова на сцену. Ранее Никита играл в одном из спектаклей, который оставили в репертуаре и после его переезда в Штаты.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
