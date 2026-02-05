Музыкальный критик напомнил журналистам слова певицы о "рабах"

Алла Пугачева не случайно фигурирует в опубликованных материалах о секс-преступнике и финансисте Джеффри Эпштейне, уверен продюсер Павел Рудченко. Тот мог заниматься антироссийской политикой за счет селебрити и лидеров общественных мнений.

Ряд публичных персон, заявляет Павел, строили "определенные уничижительные версии" в отношении русскоязычных и позиционированием русских в мировом пространстве.

"Ну и в целом, что русские люди, как выразилась та же Пугачева, "рабы". В таком же направлении высказывались в 90-е, в начале 2000-х очень многие публичные личности. Это, в свою очередь, может быть, не просто их мнением, а мнением, купленным за определенное финансирование Эпштейна", – пояснил Рудченко свою точку зрения.

Ныне многие персоны из обозначенных продолжают делать такие заявления – именно там и стоит искать источники возможных знакомств и финансирования Эпштейна, указывает Рудченко.

Напомним, имя бывшей примадонны фигурирует в письме, адресантом которого оказался врач и венчурный инвестор Борис Николич. В переписке упоминается статья The Times о самых уважаемых людях мира. Имя Пугачевой указывается в числе одной из самых авторитетных фигур для общественного мнения в разных странах.