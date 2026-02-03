Алла Пугачева попала в "файлы Эпштейна"

Обнародованы новые документы

В опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна неожиданно всплыло имя бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Об этом сообщили журналисты, изучившие массив рассекреченных документов.

Речь идет о письме, отправленном более 10 лет назад Борисом Николичем – врачом и венчурным инвестором, который в разное время сотрудничал с Биллом Гейтсом и входил в круг его советников. В переписке, адресованной скандально известному финансисту, фигурирует пересланная статья популярного в Британии издания The Times, посвященная самым уважаемым людям мира.

В материале рассказывалось о результатах крупного международного опроса, согласно которому Гейтс был признан наиболее уважаемой персоной в глобальном рейтинге. Отдельно в тексте приводились списки известных людей по странам, и в российской части упоминалась Алла Пугачева как одна из самых авторитетных фигур для общественного мнения.

Никаких комментариев или пояснений к пересылаемой статье Николич не добавил. Что именно он имел в виду, отправляя этот материал мужчине, занимавшемуся организацией незаконного досуга сильных мира всего, остается неизвестным. Журналисты не исключают, что письмо носило формальный характер или было частью частной переписки без скрытого подтекста.

К слову, ранее стало известно о конфликте Пугачевой с популярной певицей.