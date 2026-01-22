Филипп Киркоров признался, что был подкаблучником в отношениях с Аллой Пугачевой

Мир принадлежит слабому полу, убежден поп-король

Филипп-Киркоров признался, что сошел с ума 40 лет назад, решив связать жизнь с шоу-бизнесом. И в отношениях с Аллой Пугачевой он был большим подкаблучником, о чем признался в беседе с "МК".

"Женщины рулят всем. Я – подкаблучник был и есть", – безапелляционно заявил артист.

Ныне поп-королем российской сцены пытается управлять певица Марго. Именно она настояла, чтобы Филипп включил в свой юбилейный концерт их дуэт.

Как ни парадоксально, с таким подходом к противоположному полу Киркоров не потакает дочери Алле-Виктории. Недавно наследница вошла в подростковый период – и, как заверяет артист, смогла преодолеть весь сопровождаемый в пубертат негатив.

"Мы быстро завязали со странным возрастом, когда все отрицаем, ничего не принимаем и ничего не хотим", – сокрушается артист.

Однако, подчеркивает Киркоров, у Аллы-Виктории уже поменялся настрой. Теперь отец считает дочку совершенно взрослой.

Ранее сообщалось, что у Киркорова конфискуют личный пирс в Подмосковье. Он станет общественным местом. Местные органы посчитали, что певец незаконно блокировал береговую полосу и допустил ряд нарушений в ходе строительства – в итоге пристань 235 на 82 метра будет обращена в госсобственность.