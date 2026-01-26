Юрист Русяев оценил возможность сноса пирса Пугачевой в Подмосковье

Что будет с пирсом Пугачевой в Подмосковье: юрист оценил возможность сноса
Фото: АГН Москва
История может растянуться на месяцы

Предостережение не означает демонтажа личного пирса Аллы Пугачевой. Об этом заявил юрист Илья Русяев, уточнив, что документ предполагает урегулирование вопроса в добровольном порядке.

Ранее Mash сообщал, что личный пирс певицы в Подмосковье обязали снести в ближайший месяц из-за выявленных нарушений. Росприроднадзор вынес бывшей примадонне предостережение, проверив пристань и выяснив, что пирс не имеет регистрации, сертификатов безопасности, не состоит на учете в Ростехнадзоре, не имеет аккредитации для швартовки и мешает торгам, которые касаются акватории Истринского водохранилища.

У Аллы есть месяц на демонтаж. В противном случае певицу настигнут штрафы за незаконное использование водоема. После этого природоохранная прокуратура может подать иск, и после этого последует принудительный снос, следует из материала.

Но и этим певица не отделается: Росприроднадзор проведет расчет ущерба, нанесенного экологии. При загрязнении или гибели рыбы по итогам экспертизы сумма может составить не один миллион рублей.

Однако юрист подчеркивает на различие понятий "предостережение" и "обязанность". Речь идет о профилактической мере, не имеющей конкретного срока для устранения последствий нарушений.

"Чтобы действительно обязать снести объект, требуется либо предписание по итогам контрольного мероприятия с установленным сроком исполнения, либо судебное решение по иску уполномоченного органа или прокурора", – пояснил юрист.

Как отметил Русяев, требования о регистрации пирса и его учета в РТН определяется квалификацией конструкции.
Источник: News.ru ✓ Надежный источник
